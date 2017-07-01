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01 Temmuz 2017 15:32

Dikili Belediyesine hırsız şoku

İzmir’de, Dikili Belediyesinin camlarını kıran iki hırsız, içeriden iki dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

Dikili Belediyesine hırsız şoku

01 Temmuz 2017 15:32


Edinilen bilgiye göre, olay, Dikili Belediyesinde meydana geldi. İki hırsız, belediye önüne gelerek önce camları kırdı. Hırsızlar, daha sonrada camı kırık pencereden içeriye girdi. Güvenlik kamera kayıtlarından da iki kişi olduğu tespit edilen hırsızlar, ardından da hızla iki dizüstü bilgisayar çalarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay yerine polisler belediye içerisinde inceleme yaptı.


Kamera kayıtlarını alan ekipler, hırsızların yakalanması için bir çalışma başlattı.




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