Dikili hayaline kavuşuyor

Dikili’nin uzun yıllardır hayali olan çok amaçlı salon projesinde sona gelindi. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un prestij projeleri kapsamında hayata geçirilen dev yatırımlardan biri olan ve “Dikili’nin hayali” olarak nitelendirilen Dikili Belediyesi Çok Amaçlı Salon Kompleksi’nin inşaatında adım adım sona yaklaşılıyor.

Dikili’de belediye hizmetlerini tek noktada toplayıp, vatandaşlarla buluşturacak olan çok amaçlı salon kompleksi projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Dikili Belediyesi’nin 1 milyon 399 bin 900 TL’ye ihale ettiği projede yüklenici firma, çalışmalarının yüzde 80’ini tamamlayarak, son rötuş işlemlerine geçti. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen kompleksin hizmete açılması ile tüm birimlere ev sahipliği yapacak olan Dikili Belediyesi Çok Amaçlı Salon Kompleksi, belediyeyi ağır kira yükünden de kurtaracak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Mimar Buğra Akın, Şubat ayının ortası itibariyle yeni hizmet binasında Dikilili vatandaşlara hizmet vermeyi planladıklarını ifade etti. Akın, “Kentimizin ilk çok amaçlı salonu olan kompleksimizin inşaatında sona geldik. Yüklenici firmamızın özverili çalışmaları sonucunda kısa zaman içinde bu önemli kompleksimizi hizmete açacağız. Yeni hizmet binamızı yapana kadar, birim müdürlüklerine ev sahipliği yapacak olan Dikili Belediyesi Çok Amaçlı Salonumuzu büyük bir ihtimalle ihale takviminden çok önce bir tarihte yani Ocak ayı sonunda teslim alacağız. Teslim almamızın ardından bina içerisinde yerleşim ve düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni hizmet binamıza Şubat ayının ortasında taşınmayı planlıyoruz” dedi.



“9,0 Şiddetinde depreme dayanıklı”

Çok Amaçlı Salon Kompleksinin Dikili Belediyesi’ni kiradan kurtaran bir yatırım olduğu kadar vatandaşa daha rahat hizmet olanağı sunan akıllı bir tesis olduğunu da ifade eden İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Akın, “Kent tarihimizin ilki olma özelliğini taşıyacak bu kompleksimiz 9,0 şiddetinde depreme dayanıklı, dış duvarların 23 santimetre, iç duvarların ise 16 cm santimetre kalınlığında A+A sınıfı yalıtım özelliğinde, tamamıyla çelik konstrüksiyondan yapılmış, çevreci, engelli dostu ve teknolojik bir tesistir. Belediye Başkanımız Mustafa Tosun’un vizyon projesi olarak kentimize kazandırdığımız bu tesislerimiz, yatırımın yağmurunun ilk halkası olacaktır. Çünkü 2017’nin ilk yarısında çok önemli projelerimizi peşi sıra devreye sokacağız” dedi.