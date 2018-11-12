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Dikili'de 2 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, 1 kişi kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Denizköy bölgesinde 15 düzensiz göçmeni taşıyan fiber tekne battı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Denizköy bölgesinde 15 düzensiz göçmeni taşıyan fiber tekne battı. 2 düzensiz göçmen yüzerek kurtulurken, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, bir kişi de kurtarıldı. 10 düzensiz göçmen için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesinde, saat 06.19'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yüzerek Karaada mevkiindeki balık çiftliklerine çıktı. Göçmenler, bindikleri fiber teknenin battığını, teknede 3'ü çocuk 15 kişi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. 14 Afganistan, 1 İran uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin neden battığı henüz belirlenemezken, aranan 13 düzensiz göçmenin 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de kurtarıldı. Kurtarılan kişinin yetişkin, ölen iki kişiden birinin de çocuk olduğu bildirildi. Bölgede 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter arama yaparken, jandarma ekipleri de arama çalışmalarına karadan destek veriyor.

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