Dikili'de aralarında çocukların da olduğu 51 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan yaklaşık 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir ili Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde bir düzensiz göçmen grubunun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde tedbir alarak çalışma başlattı. Görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Botun içerisinde yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 21 Irak, 19 Suriye, 4 Nijerya, 4 Gana ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. 21'i çocuk 14'ü kadın olan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.