Dilek havuzuna atılan paralar kamuya geçecek

İzmir'in Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'nde içinde Meryem Ana'nın heykeli olan havuza atılan dilek paralarının akıbeti araştırılırken, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, “Kamulaştırma yapıp buradaki havuzda toplanan paranın her koşulda kamuya geçmesini sağlayacağız” dedi.

Her yıl 1.5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İzmir'in Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne ait havuzun içerisine dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paralar, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü harekete geçirmişti. Bölgeyi ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bakıcı, "Şu anda bulunduğumuz alan özel mülkiyet; 279 ada bir parsel hemen kilisenin yanında yer alıyor. Kilisenin mülkiyeti kamuya ait. 2014 yılında havuzun bulunduğu alan için kamulaştırma kararı aldık. 205 bin TL bedel bildirdik, aile buna itiraz etti, dava açtı. Geçen hafta mahkemeden karar çıktı, 830 bin TL paraya mahkeme kamulaştırma kararı verdi. Bunun 205 bin TL'si derhal karşı tarafa ödenecek, geriye kalanı emanete alınacak. Kamulaştırmanın tamamlanmasına yaklaştık. Bizler de parayı ödeyip burayı kamulaştıracağız. Süreç artık tamamlanmak üzere. İzmir Valisi ile görüştük. Kültür Varlıkları Fonu'ndan destek alacağız. Havuzda biriken paranın akıbeti de sağlam olarak belli olacak. Burada bu alanla ilgili konunun esas muhatabı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Biz de bu konuda kamulaştırma yapıp buradaki havuzda toplanan paranın her koşulda kamuya geçmesini sağlayacağız. Para belediyeye bırakılırsa memnun oluruz. Şu ana kadar belediye buradan hiç para almadı. Çünkü burası özel mülkiyet. Bunu almamız doğru değil. Bu alanla ilgili tasarrufu elinde bulunan kişi, parayı alıyordur” diye konuştu.