Diplomasi geçidi

İzmir'in uluslararası alanda giderek artan saygınlığı, kente yapılan diplomatik ziyaretleri yoğunlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı gün içinde üç ülkenin büyükelçilerini ağırladı. Kanada, Tayland ve Pakistan büyükelçileriyle görüşen Başkan Kocaoğlu, İzmir'in dış yatırımlar için her anlamda cazip bir kent olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı gün içinde üç ayrı ülkenin diplomatik temsilcilerini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sırasıyla Tayland Büyükelçisi Phantipa Iamsudha Ekarohit, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Quazi ve Kanada Büyükelçisi Chris Cooter'la makamında görüştü.

Türk-Tayland Kültür Yılı

2018'in Türkiye ile Tayland'da karşılıklı olarak "Kültür Yılı" kabul edilmesi nedeniyle İzmir'de düzenlenecek etkinlikler için kente gelen Tayland Büyükelçisi Phantipa Iamsudha Ekarohit, Başkan Kocaoğlu'na da davette bulundu. Konuk Büyükelçi, 3 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sanat etkinliklerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da görmek istediklerini söyledi. Ziyarette karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kocaoğlu İzmir'deki yatırım olanaklarını anlattı, 40'ın üzerinde fuara ev sahipliği yapan İzmir'in kapılarının Tayland firmalarına açık olduğunu söyledi.

Pakistan Büyükelçisi'ni duygulandıran jest

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Quazi ve İzmir Fahri Konsolosu Cahit Yaşar Eren'i de ağırladı. Başkan Kocaoğlu, Konak ilçesi sınırlarında Şehitler Caddesi'nden başlayan bin 400 metrelik yolun imar planı çerçevesinde bulvara dönüştürülerek adının da Pakistan Bulvarı olması konusunun belediye meclisinde onaylandığını ilk kez bu ziyaret sırasında açıkladı. Son derece duygulandığını belirten konuk büyükelçi "Ülkem adına gerçekten çok güzel bir jest. Bundan çok büyük onur duydum" diye konuştu.

İzmir'e Kanada övgüsü

Kanada-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. yılı onuruna düzenlenen Kanada'nın Milli Günü Resepsiyonu organizasyonu çerçevesinde İzmir'e gelen Büyükelçi Chris Cooter'ın Başkan Kocaoğlu'nu ziyaretinde, eşi Karen Blumenschein ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ da hazır bulundu. Cooter “İzmir'in ruhu benim yaşadığım şehrin ruhuna benziyor. Sizin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bakış açınızı ve vizyonunuzu çok doğru buluyorum" dedi. İzmir'in kozmopolit bir yapıya sahip Türkiye'nin en ileri ve ileriye açık kenti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “İzmir, hem çok sektörlü sanayi hem de birinci dereceden tarım şehri. Hizmet ve turizm sektöründe de potansiyelimiz yüksek. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren en gelişmiş fuarcılık bu kentte yapılıyor. Bu yıl 87. kez İEF'yi gerçekleştirdik. 15 yıldır çevre, ulaşım, kültür-sanat ve altyapıyı tamamlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de en hızlı ve sürdürülebilir büyümeyi İzmir gerçekleştirdi. Tabi daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı. İzmirlilerin demokrasiye ve insan haklarına inancının da başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu şunları kaydetti: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimden beri iki şeyi önemsiyorum. Bir, kenti katılımcı demokrasi ile yönetmek. İki, sadece yasanın verdiği görevlerle kalmayıp kentin yaşam standartlarının artmasını sağlamak. Bu iki özellik bizi diğer belediyelerden ayırıyor."