Dirinlerler'den “milli” devrim

İzmir'de, 1952 yılından bu yana takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, hükümetin yerli ve milli üretim çağrısıyla Türkiye'de olmayan Yeraltı Torna Tezgahı üretti. Eski sistemde, yalnızca tek vagonun tekerlek bakımı 20 kişinin gece gündüz çalışmasıyla bir ay sürerken, Drinns markası ile üretilen yeni torna tezgahı sayesinde bu süre iki kişiyle 10 dakikada tamamlanıyor.

Dirinler Sanayi Makinaları ve Endüstri Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, küresel ekonomi kurallarının çok hızlı şekilde değiştiği bir dönemde, Türkiye'nin en büyük makine üreticisi olarak "Yerli ve Milli" üretime daha fazla önem vererek çalıştıklarını söyledi. Dirin, "Fırtınalara karşı hendek kazıp saklanmak yerine cesur adımlar atmalıyız. Ürettiğimiz yeraltı torna tezgahı bu cesur adımın göstergesidir. Dünyada az sayıda ülkenin ürettiği bu makine ile Türkiye artık raylı sistemlerin bakımında en üst sıraya çıktı" dedi.

Raylı sistemlerde metro ve tramvayların tekerleklerinin belli zamanlarda tornadan geçirilmesi gerektiğini ifade eden Dirin, "Tornalama işlemi konforlu yolculuk, enerji tasarrufu ve en önemlisi raylı sistemin güvenliği için şart. Eski sistemlerde, tek bir vagonun tekerleklerin sökülüp vardiyalı gece gündüz çalışılarak en az 1 ay sürüyordu. Üstelik bu işlem için tek sette 20 kişi çalışıyor. Biz ise tekerlekleri sökülüp torna tezgahında işlemektense yeraltı torna tezgahıyla yerin 2.5 metre altında bir havuza gömerek işlemin uygulanmasını seçtik. Geliştirilen özel yazılım, hangi tekerleğin nasıl ve ne kadar tornalayacağını biliyor. Hangi ülke, hangi raylı sistem, hangi çapta tekerlek olursa olsun sistem bunu hesaplayıp otomatik ayarlıyor" dedi.

Bir aylık işi 10 dakikada yapıyor

Yeni sistemin günümüzde çok az firma tarafından üretilebildiğini, Türkiye'de ise bu sistemin en gelişmiş halini üretmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Nihan Dirin, "Yeraltı torna tezgahıyla bir vagon, 10 dakikada tornadan geçiriliyor, yarım saat içinde kontrollerin yapılarak raylı sistem devreye alınıyor. Trenin seferden alıkonulmasıyla yaşanan yolcu kaybı, işçi kaybı gibi maliyetleri de minimuma düşürmüş olduk. Tüm bunlar raylı sistemleri işleten devletlerin, yerel yönetimlerin otomatikman tasarruf yapmasına neden oluyor" diye konuştu.

Dünyadaki raylı sistemlerdeki en önemli maliyetin tekerlek bakımından oluştuğunu ifade eden Nihan Dirin, "Bu geleceğin projesi. Dünyada yapan var ve bu torna tezgahlarını Türkiye çok daha yüksek fiyatlara alıp kullanmak zorunda kalıyordu. Biz neden yapmayalım diyerek yola çıktık. Türk makine mühendisleri olarak her şeyi yaparız ve buna inanmamız lazım. Biz inandık ve başardık. Yeni sistem, küresel sektördeki oyuncuları değiştireceği gibi Türkiye'ye rekabet üstünlüğünü de sağlayacak. Artık kendi ürettiğimiz yerli tezgahımızı hem ülkemizde hem de dünyada kullanıma sunduk" dedi.

Yeraltı Torna Tezgahı, 2 Ekim'de İstanbul'da kapılarını açacak Maktek Avrasya Fuarı'nda görücüye çıkacak. Dirinler Sanayi Makinaları ve Endüstri Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, "Fuar süresinde Dünya'nın dört bir yanından raylı sistem yöneticilerini standımızda ağırlayıp yeni makinamızı tanıtacağız" diye aktardı.