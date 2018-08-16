Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:56

Diyabet hastalığı hayatını karartmıştı, yeni hayata ’merhaba’ dedi

Rahatsızlığı nedeniyle göz içi kanaması oluşan, gözlükle görebilen ve hızla kilo almaya başlayan Tip 2 diyabet hastası Mehmet Emin Özgür, Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Diyabet hastalığı hayatını karartmıştı, yeni hayata ’merhaba’ dedi

16 Ağustos 2018 10:56

Dr. Serkan Tüğen tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Göz içi kanamaları duran Özgür, ameliyatın ardından gözlüklerini çöpe attı.


İzmirli Reklamcı Tip 2 diyabet hastası 56 yaşındaki Mehmet Emin Özgür, 12 yıl önce diyabet hastalığına yakalandı. Geceleri ayak ağrılarından uyuyamayan hastada zamanla başka hastalıklar da baş gösterdi. Karaciğerlerinde yağlanma başlayan Özgür’ün gözleri de hastalıktan olumsuz etkilendi. Göz içi kanlanmaya başlayan hastanın görmesi de bozuldu. Rahatsızlığı nedeniyle iş hayatında sorunlar yaşamaya başlayan Özgür, İzmir Özel Can Hastanesine başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen’e muayene olan Özgür, Tip 2 ameliyatı olmaya karar verdi.


Op. Dr. Tüğen ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Özgür, yeni bir hayata ’merhaba’ dedi. Özgür’ün ameliyat sonrası kan değerleri hızlı bir şekilde normale dönerken, göz içi kanamaları da sona erdi. Kanamaların durmasıyla göz numarası normale dönen Özgür, ameliyattan iki gün sonra gözlüklerini çöpe attı.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Niyazi Bülbül, şeker hastalığının bir çok organı olumsuz etkilediği gibi gözler de hasar meydana getirdiğini söyledi. Bülbül, "Tip 2 diyabetindeki tedavinin hızlı ve kalıcı olması damar hasarının gerilediğini gösterir. Tip 2 diyabet hastamızın gözlerinde kanamaları ve sıvı kaçakları vardı. Ameliyatın ardından gözlerinde rahatsızlıklar iyileşti. Diyabet üç organda hasar oluşturur; beyin, gözler ve böbrekler. Dikkat ederseniz diyaliz hastalarının veya inme gibi ani gelişen damar hasarına bağlı beyin problemleri yaşayanların çoğu şeker hastasıdır. Şeker hastalarında şekerin düzenlenmesine bağlı olarak gözlük numaralarında sık değişiklikler olabilir. Eğer şeker yüksekse numaralarda kayma hatta anlık değişiklikler bile olabilir. Dolayısıyla tip 2 diyabet hastalarının geçirdikleri ameliyat, diyabet hastalığının kalıcı olarak iyileşmesini sağlarken, şeker seviyeleri normale döner ve gözlük numaraları düzelir" diye konuştu.


Op. Dr. Serkan Tüğen ise Tip 2 diyabet cerrahisinde SGK katkısının çok yapıcı bir sağlık reformu olduğunu söyleyerek, obezite ve şeker hastalıklarının tetiklediği bir çok hastalığın da ölümcül olabildiğine dikkat çekti. Op. Dr. Tüğen, psikiyatri desteğiyle de özellikle obezite ameliyatlarının sonuçlarının çok hızlı ve başarılı olduğunu belirterek, bu başarıda ekibin önemli bir rol oynadığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç