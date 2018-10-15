Diyabete karikatürlerle duyarlılık sağlıyorlar

Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekim yardımcısı Uzman Dr. Sema Aktolga diyabet hastalığı ile mücadele konusunda geliştirdiği yöntemle Türkiye de bir ilki gerçekleştirdi. Diyabet hastalığı konusunda farkındalık sağlamak ve hastaların bilinçlenmesi amacıyla karikatür hazırlayan Uzman Dr. Aktolga, hastane olarak 'diyabet okulları' adlı proje kapsamında koruyucu tedaviye ağırlık verdiklerini, bunun hem daha ucuz ve hem de anlamlı olduğunu söyledi. Buradan yola çıkarak ''Bizde ne yapabiliriz" sorusu üzerine 'Şakir Amca' karikatürünü oluşturan Aktolga, ''Hikayeyi ben yazdım karikatürist arkadaşımız tarafından karikatürler yapıldı. Akılda kalsın diye masa takvimi, duvar takvimi ve cep takvimi oluşturduk." dedi.

Amaç halkı bilinçlendirmek

Yanık tedavisi konusunda da benzer bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Aktolga, "Şu anda diyabet için bu takvimi yaptık ama aynısını yanık hastalıkları için de yapacağız. Bunla ilgili senaryolar hazır. Bir okulla veya üniversite ile halka ulaştırmak için görüşüp karikatürleştirmeyi planlıyoruz. Halkın dili ile bu karikatürleri oluşturuyoruz. Ne yazık ki bizim hastalarımız ilacı içmeye başladıktan bir süre sonra iyileşince ilacı bırakıyor. Daha kötü sonuçlar oluşuyor. Bunun dışında diyabet ile ilgili bir site oluşturduk. Orada hastalar için belirtileri ve tedavilerini içeren bilgiler var. Amaç halkın dikkatini çekmek ve bilinçlenmeyi sağlamak." şeklinde konuştu.