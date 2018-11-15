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Diyabete karşı öğrencilerden mavi balon

İzmir’de, Aliağa Devlet Hastanesi’nde görevli diyetisyen ve hemşireler, 14 kasım Dünya Diyabet günü kapsamında öğrencilerle buluşarak diyabet konusunda bilgilendirdi.

İzmir'de, Aliağa Devlet Hastanesi'nde görevli diyetisyen ve hemşireler, 14 kasım Dünya Diyabet günü kapsamında öğrencilerle buluşarak diyabet konusunda bilgilendirdi.


14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle, Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki diyetisyen ve hemşireler ilçede bulunan ilköğretim okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrencilere sunum yapan görevli sağlık çalışanları, diyabet konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, yoğun ilgi gördü. 'Arkadaşım Diyabet' adlı broşürün dağıtıldığı programda, umudu temsil eden mavi balonlarda hep birlikte gökyüzüne bırakıldı.

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