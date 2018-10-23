Diyabetik Ayak Birimi, 2 bin hastayı tedavi etti

İzmir'de bulunan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak Birimi, iki yılda 2 bine yakın hastayı tedavi etti. Ayağı kesilme noktasına ulaşan bazı hastalar tedavi olduktan sonra yürüyerek hastaneden çıkarken, birim uzmanları diyabetik ayağın tekrarlamaması için hastanın dikkat etmesi gereken konularda da eğitim veriyor.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Diyabetik Ayak Birimi, diyabet hastalarının korkulu rüyası diyabetik ayak konusunda hastaları tedavi ediyor. İki yıl önce kurulan birim, şimdiye dek 2 bine yakın hastayı tedavi etti ve diyabetle yaşam konusunda eğitimler verdi. Birimde tedavi olan bazı hastalar, ayağı kesilme noktasındayken hastaneye başvurduklarını, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Esra Duğral, "Diyabetik Ayak Birimi, hastanemizin en çok talep edilen bir kliniği. Diyabet tek başına bir hastalık değil. Tüm sistemleri etkileyen bir hastalık. Hastalarımız geldiğinde, biz onlara diyabetle ilgili de bilgi veriyoruz. Sadece ayaklarını tedavi etmiyoruz, diyabetle yaşamayı da öğretiyoruz. Çünkü eğer buradan çıktıklarında yanlış bir hayat tarzına dönerlerse ayaklarında yine yaralar olabiliyor. Kliniğimiz 2016 yılında açıldı. İki yılda 2 bine yakın hastamız tedavimiz oldu. Ayağının kesilmesini engellediğimiz hastalarımız da var. Buraya diyabetle yaşamayı öğrenmek için de gelebilirsiniz, diyabetten dolayı ayaklarınızda yara oluşmuşsa onun için de gelebilirsiniz" dedi.

"Öncelikli hedefimiz yarayı iyileştirmek"

Diyabetik Ayak Birimi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagülle de diyabet hastalığı olan veya ayağında yara gelişmiş olan hastaların birime başvurduklarını kaydetti. Op. Dr. Karagülle, "Eğer yatarak tedaviyi uygun görüyorsak, hastayı yatırıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz yarayı iyileştirmek. Çünkü diyabetik ayak yaraları, ayağın ya da parmağın kesilmesine kadar giden bir süreci içeriyor. Birçok hastamız, ayağını veya parmağını kaybedecekken tedavisini olup gidiyor ve bu bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

"Ayağı kesilecekken iyileştirdiğimiz hastalarımız var"

Diyabetik Ayak Birimi Pratisyen Dr. Oya Karabulut da diyabetik ayak tedavisinin bir ekip işi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hastanın katkısı olmadan iyileşme mümkün değil. Hasta, kendi hastalığının gereklerini yapmazsa, tedavisine dikkat etmezse doktorun başarılı olması mümkün değil. Hasta, bu konuda mutlaka eğitimini alacak, kan şekerini sabit tutacak, diyetine dikkat edecek, ayağının bakımını yapacak. Biz burada birden fazla birimle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de diyabet hastası çok fazla. Hastaların bazıları, diyabet olduklarını ayaklarında yara çıktıktan sonra fark ediyorlar. Buraya geldiklerinde hastaların tahlillerini yapıyoruz. Bu grip gibi bir hastalık değil. İyileşse bile tekrarlayabilir. Damarlar ve sinir uçlarında hasar olduğu için hasta tamamen iyileşti demek çok doğru değil. Yarası kapanıyor ama bir süre sonra başka bir yerde yara açılabiliyor. Hasta ayağının bakımlarını yaparsa, uygun ayakkabıyı, çorapları kullanırsa bu süre uzar. Ama hiçbir hastayı taburcu ederken, ‘bir daha bu yara açılmayacak' diyemeyiz. Burada ayağı kesilecekken iyileştirdiğimiz hastalarımız var ama her hastanın öncelikle alması gereken şey eğitim."

"Dikkat etmeyen sonuçlarına katlanıyor"

47 yaşındaki Diyabetik Ayak Hastası Selim Yıldırım, "Şeker hastasıyım. Daha sonra enfeksiyon yükselmesinden diyabetik ayak oldum. Enfeksiyon bedende bir patlak veriyor. Buna dikkat etmek lazım. Etmeyen de, sonuçlarına katlanıyor. Uzun süre ayağımın üzerine basamadım. Çünkü acı ve ağrı çekiyorsun. Şuurumun bile kapandığı oldu. Ben ikinci kez diyabetik ayak oldum. Bu, başınız ağrıdığında hap içerek geçecek bir şey değil. Benim ayağım kesilmekten kurtuldu. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki Can Niyazi Özkan da diyabetik ayak nedeniyle daha önce başka bir hastanede parmağının kesildiğini ve bir süre sonra yeniden diyabetik ayak olduğunu ifade ederek, "Bu hastalık sebebiyle başka bir hastanede bir parmağım kesildi. Sonra ayağımda iltihap oluştu ve bu yüzden ayağımın tabanı eridi. Hastane hastane dolaştım ve en sın buraya geldim ve tedavim devam ediyor. Şu anda ayağımın kesilme riski ortadan kalktı" diye konuştu.

"Buradan çıktığımda koşturmayı düşünüyorum"

53 yaşındaki Erdem Bayhun da, şöyle konuştu:

"İki ayağımda birden yara var. Başka hastanede iki parmağımı kaybettim. Daha sonra yaralar tekrar açıldı. Tesadüfen buraya geldim. Çok şükür 55 gündür buradayım ve şimdi iyiyim. Üç yıldır bu hastalıkla mücadele ederken bu işin ustası olan yeri bulduk. Böyle yerleri bilmeyen, ayaklarını kaybeden çok sayıda insan vardır. Ben uzun süre yürüyemedim. Üç yıldır çalışamıyorum. Buradan çıktığımda koşturmayı düşünüyorum. Yürümeyi çok severim. Buradan çıkarken merdiven kullanacağım."