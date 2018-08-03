Dj Ozan Doğulu mavi bayraklı Ağapark’ta hayranlarıyla buluşacak

00’da Mavi Bayraklı Ağapark’ta hayranları ile buluşacak.

Mavi Bayraklı Ağapark, her pazar Türkiye’nin önemli müzisyen ve DJ’lerini ağırlamaya devam ediyor. Pazar günleri Ağapark’a gelen tatilciler, ünlü müzisyenlerin sahne performanslarını yakından takip edip plaj partileri ile keyifli bir hafta sonu geçiriyor.

Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında Ağapark’ta gerçekleştirilen plaj partilerinde bu hafta başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, katılımcılara müzik dolu saatler yaşatacak. Tarkan’dan Sertab Erener’e, Zülfü Livaneli’den Kayahan’a, Gloria Gaynor’dan Sarah Brightman’a kadar birçok sanatçı ile sahne ve albüm çalışması yapan ünlü müzisyen Ozan Doğulu, yapacağı setlerle müzik coşkusunu zirveye taşıyacak.

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Sezen Aksu’nun orkestra şefliğini uzun süre yürüten Ozan Doğulu, bugüne kadar 2 bine yakın şarkıya, çok sayıda reklam ve film müziğine imzasını attı. Ozan Doğulu çalışmalarına prodüktör, besteci, aranjör, piyanist ve DJ olarak devam ediyor.