Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:42

Dj Ozan Doğulu mavi bayraklı Ağapark’ta hayranlarıyla buluşacak

Türkiye’nin başarılı DJ ve aranjörleri arasında gösterilen Ozan Doğulu, 5 Ağustos Pazar günü saat 16.

Dj Ozan Doğulu mavi bayraklı Ağapark’ta hayranlarıyla buluşacak

03 Ağustos 2018 11:42

00’da Mavi Bayraklı Ağapark’ta hayranları ile buluşacak.


Mavi Bayraklı Ağapark, her pazar Türkiye’nin önemli müzisyen ve DJ’lerini ağırlamaya devam ediyor. Pazar günleri Ağapark’a gelen tatilciler, ünlü müzisyenlerin sahne performanslarını yakından takip edip plaj partileri ile keyifli bir hafta sonu geçiriyor.


Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında Ağapark’ta gerçekleştirilen plaj partilerinde bu hafta başarılı DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, katılımcılara müzik dolu saatler yaşatacak. Tarkan’dan Sertab Erener’e, Zülfü Livaneli’den Kayahan’a, Gloria Gaynor’dan Sarah Brightman’a kadar birçok sanatçı ile sahne ve albüm çalışması yapan ünlü müzisyen Ozan Doğulu, yapacağı setlerle müzik coşkusunu zirveye taşıyacak.


Türkiye’nin önemli sanatçılarından Sezen Aksu’nun orkestra şefliğini uzun süre yürüten Ozan Doğulu, bugüne kadar 2 bine yakın şarkıya, çok sayıda reklam ve film müziğine imzasını attı. Ozan Doğulu çalışmalarına prodüktör, besteci, aranjör, piyanist ve DJ olarak devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç