Dj Suat Ateş Dağlı ve Popçu Gökçe Kırgız’dan plaj partisi

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Yaz Konserleri’ tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli sanatçıların katıldığı etkinlikler, setleriyle ünlü Suat Ateşdağlı ve popçu Gökçe Kırgız’ın birlikte sahne aldığı plaj partisiyle devam etti. İzmir’in en gözde tatil mekanlarından olan Ağapark’ta sahne alan ikili partiye gelenleri coşturdu.

Dj Suat Ateşdağlı ve popçu Gökçe Kırgız, deniz kenarında kurulan özel platformda sevenlerinin karşısına çıktı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Gökçe Kırgız, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Güzel sesi ve fiziğiyle dikkat çeken Gökçe Kırgız’a müzik severler her bir şarkıda eşlik etti. Suat Ateşdağlı ise şarkılara yaptığı mixlerle sık sık alkış aldı.

Plaj partileri Ozan Doğulu ile devam edecek

İzmir ve Ege Bölgesi’nde yaz ayına damga vuran Ağapark plaj partileri Ozan Doğulu’nun performansıyla devam edecek. Türkiye’nin birçok ünlü sanatçısıyla yaptığı düetlerle tanınan Dj Ozan Doğulu, 5 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da Ağapark’ta sevenleriyle buluşacak.

12 Ağustos Merve Özbey-Erdem Kınay, 19 Ağustos Bahadır Tatlıöz ve 26 Ağustos’ta da Derya Uluğ sahne alacak.