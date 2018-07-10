DNA testleri sadece babalık testleri için yapılmıyor

Avcı, nesep tayini, akrabalık ilişkisinin saptanması, miras davaları, aldatma testleri ve kriminal olaylarda testler için kullanıldığını söyledi.

Moleküler Biyolog Alpay Avcı, DNA testleri hakkında bilinmeyenleri açıkladı. "Her kişinin DNA dizisi diğer insanların DNA dizilerinden farklıdır” diyen Avcı, bu durumun sadece tek yumurta ikizlerinde değişebileceğini söyledi.

DNA’larda sonuçlarının yüzde 99,99 olarak net bir şekilde ifade edilebileceğini kaydeden firma sahibi M.Sc. Moleküler Biyolog Alpay Avcı, "Her yeni bireyde çift sarmal olarak bulunan DNA’nın bir kolu anneden gelirken, diğer kolu da babadan olmak üzere yeni bir DNA karışımı ortaya çıkar. Anne ve babadan aktarılan genler ve vücudumuzun şifrelerini taşıyan bu muhteşem bilgi hücre çekirdeklerinde yer alan DNA isimli yapıda kodlanmıştır" dedi.

Çocuğun gerçek babası olmadığı nasıl anlaşılır?

Yapılan DNA testinde tutarsızlığın gözlenmesine de değinen Avcı, "DNA testleri günümüzde bu yapının tespitinden sonra birçok olaya ışık tutmuştur. Yapılan DNA testlerinde eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babasıdır ve sonuç yüzde 99,99 olarak ifade edilir. Yapılan DNA testinde tutarsızlık gözlenmişse; yani çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayınınki ile eşleşmiyorsa sonuçlar yüzde 0 olarak ifade edilir bu da test edilen baba adayı çocuğun gerçek babası olmadığı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

SGK ücreti karşılıyor mu?

Babalık testi için anneden kan alınmak zorunda olunmadığına dikkat çeken Avcı, zorunlu hallerde anneden de alınabileceğini söyledi. SGK’nın DNA testini karşılamadığını anlatan M.Sc. Moleküler Biyolog Alpay Avcı, "Günümüzde güvenilirlik yüzdesini yükseltebilmek amacıyla babalık testlerinde en az 15 ile 25 ortak gen bölgesi incelenmekte ve yüzde 99,999 kesinlikte sonuçlar alınmaktadır. Agen Biyoteknoloji Genetik Danışmanlık Merkezimizde, FBI, CIA, Adli Tıp Kurumu gibi merkezlerin de tercih ettiği 25 DNA markeri kullanılarak biyolojik baba değerlendirmesi yapılmaktadır. Sadece DNA testi değil birbirleri ile akrabalık bağı olanlar örneğin; kardeşler, amca ,hala, büyük anne, büyük baba gibi ortak DNA dizileri taşıyanlarda DNA testi yaptırabilmektedirler. Babalık testinde uygulanan DNA kimlik testi adli tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle test edilen erkeğin biyolojik baba olup yüzde 99,99 olasılıkla baba olmadığı ise yüzde 100 olasılıkla ortaya konabilmektedir" diye aktardı.

Akrabalık ilişkileri, miras davaları içinde başvuruluyor

Avcı, hızlı bir şekilde sonuçların öğrenilebileceğini de aktararak, üç gün içerisinde raporların çıktığını belirti. Sonuçların gizli olduğunu, üçüncü şahıslarla paylaşılamayacağını da dile getiren Agen Biyoteknoloji firma sahibi M.Sc.Moleküler Biyolog Alpay Avcı, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Agen Biyoteknoloji Genetik Danışmanlık Merkezimize başvuru nedenleri arasında babalığın şüpheli olduğu durumlar başta gelmekle beraber, nesep tayini, akrabalık ilişkisinin saptanması, miras davaları, aldatma testleri ve kriminal olaylar olarak sıralayabiliriz. Biyolojik yapımıza ait tüm bilgiler DNA dediğimiz yapıda iki kopya olarak kodlanmıştır. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken, diğeri babadan gelir. Böylece genetik bilgimizin yarısını annemizden, diğer yarısını da babamızdan alırız. Dolayısıyla hem anne, hem de babamızla ortak gen bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda yapılan babalık testinde çocuk ile baba arasında tamamen ortak olması gereken bölgelerin analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda, http://www.babaliktestidna.com/ şeklindeki sitemizden de her zaman akıldaki sorulara cevap bulunabilir."