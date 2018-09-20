Doç. Dr. Çağatay: "Göz kapağı düşüklüğü basit bir estetik sorun değil"

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Göz kapağı düşüklüğü kesinlikle basit bir estetik sorun değil. Mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, göz kapağı düşüklüğü ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Göz kapağı düşüklüğünün kesinlikle basit bir estetik sorun olmadığını ifade eden Doç. Dr. Çağatay, "Mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Her hastanın anatomik farklıları nedeniyle tedavi seçeneği de değişir. Okuloplastik cerrahi tarafından değerlendirilmesi ve tedavisinin yönetilmesi uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Göz kapağı düşüklüğünün oldukça sık karşılaşılan bir sağlık ve estetik problemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çağatay, "Orta ve ileri yaşlı insanlarla birlikte doğumsal olarak bebekleri de etkileyebilmekte. Göz kapağı düşüklüğü konusu Okuloplastik Cerrahi dalının en önemli ilgi alanlarından biridir. Göz kapağı düşüklüğü diğer adıyla ‘pitozis', üst göz kapağının gözün renkli bölümü olan irisi 1 milimetreden fazla kapatmasıdır. Basit bir estetik sorun olarak algılansa da genellikle durum bundan çok daha fazla önem teşkil etmektedir. Sıklıkla yaşa bağlı olarak görülse de hastalarımızın bir bölümü doğumsal göz kapağı düşüklüğüne sahip olan bebeklerdir" dedi.

Teşhis için test

Pitozisin nasıl teşhis edildiğini ve muayenesinin nasıl yapıldığını anlatan Doç. Dr. Çağatay, şöyle konuştu:

"Pitozis hastalarında ameliyat öncesinde rutin bir göz muayenesi mutlaka yapıyoruz. Pitozis değerlendirmesi ve muayenesi sıradan bir göz muayenesi değildir. Hem hastanın şikayetlerinin sorgulanması sırasında hem de muayene sırasında çok önemli basamaklar ve testler içerir. Rutin bir göz muayenesine ek olarak; göz kapağı mesafelerinin ölçümleri, buz testi, Bell fenomeni testi, yukarı bakış testi, Jaw Winking fenomeni araştırılması, Pupilla ışık reaksiyonları, Hering fenomeni, kuru göz testleri, şaşılık testleri ve göz hareketlerinin kontrol edilmesi gibi işlemler gerçekleştiriyoruz."

Göz kapağı düşüklüğünde ameliyat yöntemleri

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı yöntemleri hakkında da bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, "Pitozis göz bebeğini kapattığında görmeyi engellemekte veya hayat kalitesini bozmaktadır. Özellikle bebeklerde göz kapağı düşüklüğü durumunda erken cerrahi tedaviye bu nedenle başvurabiliyoruz. Pitozis muayenesi sırasında tedaviye yön veren önemli bir belirteç var. Bu belirteç göz kapağını kaldıran levator kası gücünün ölçümüdür. Levator kası fonksiyonu 5 mm'den düşük olan hastalarda; ilk seçenek olarak kaşa askılama veya alına askılama adı verilen Frontal askılama ameliyatını tercih edebiliyoruz. Frontal askılama yöntemi sıklıkla doğumsal pitozis hastalarında uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Nadiren sonradan gelişen, mitokondriyel miyopati veya kronik external oftalmopleji gibi özel pitozis sendromlarında da frontal askılama ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Levator kası gücü 5 mm'den daha iyi olan kişilerde ise; genellikle Levator cerrahisi adını verdiğimiz yöntemi uyguluyoruz. Levator cerrahisinin en başarılı olduğu hasta grubumuz ‘yaşa bağlı olarak gelişen pitozis' hasta grubudur" şeklinde konuştu.

Göz kapağı düşüklüğü için diğer yöntemler

Doç. Dr. Çağatay, Frontal askılama ve Levator cerrahisine ek olarak diğer göz kapağı düşüklüğü ameliyat tiplerini şöyle sıraladı:

Göz estetiği (Blefaroplasti) ameliyatı: "İleri yaşta ortaya çıkan pitozis hastalarında bir diğer sorun ise göz kapaklarında cilt fazlalıklarının oluşmasıdır. Bu cilt fazlalıklarının aynı seansta alınması da mümkündür. Bu ameliyata göz estetiği veya blefaroplasti denmektedir."

Blefaroplasti ile kaş kaldırma: "Göz kapağı düşüklüğü olan kişilerde diğer bir sorun ise; kaşlardaki düşüklük veya kaş ile göz kapağını açmaya çalışmak nedeniyle; çatık kaşlı görünümdür. Kaş kaldırma operasyonunu da pitozis ameliyatı ile birlikte yapabiliyoruz."

Doç. Dr. Çağatay, göz kapağı ameliyatı sonrası buz uygulaması, ilk 3 gün istirahat ve başın yukarıda tutulmasını önerdiklerini belirterek, göz kapağı ameliyatı sonrası yara yerine su temasından 1 hafta kaçınmak gerektiğini de söyledi.