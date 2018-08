Doç. Dr. Çağatay’dan bebeklerde göz kayması uyarısı

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerde göz kayması durumunda eğer cerrahi müdahale gerekiyorsa 1 yaşın altındaki bebeklere de cerrahi müdahalede bulunulduğunu belirterek, "Eğer cerrahi müdahale gündeme geldiyse bu bir seçim değil, bir zorunluluk oluyor. Çocuğun göz sağlığının devamı, kaymanın başarılı bir şekilde düzeltilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Ameliyat olunmadığı zaman kalıcı sorunlarla karşılaşma riskimiz daha fazla” dedi.

Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerde göz kayması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bebeklerde şaşılık tedavisinde en önemli noktalardan bir tanesinin nedeninin tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çağatay, “Eğer bir göz bozukluğu varsa öncelikle bunun düzeltilmesi önemli. Bir gözlükle şaşılıkların bir kısmında iyi sonuç alabiliyoruz. Ancak eğer gözlük ve kapatma tedavisi ile şaşılığı kontrol altına alamıyorsak cerrahi tedavi gündeme geliyor. Eskiden bu cerrahi tedavileri ileri yaşlara erteleme gibi durumlar vardı ama bilimsel yayınlarda erken cerrahi müdahalenin başarıyı artırdığı gösterildi. Biz de artık 1 yaşın altındaki bebeklerde bile eğer şaşılık varsa ve gözlük tedavisine cevap vermiyorsa erken cerrahi müdahale öneriyoruz” diye konuştu.

"Bir seçim değil, bir zorunluluk"

Ailelerin, bebeklerde düzenli göz muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Çağatay, şu bilgileri verdi:

"Bebeklerde 6. aydan itibaren mutlaka düzenli göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Bir muayenede, her şeyin normal tespit edilmiş olması, bundan sonra her şeyin normal kalacağı anlamına gelmez. 2-3 yaşına kadar her şeyi normal olan çocukların, bir anda gözünde kayma meydana gelebiliyor. Cerrahi müdahale, aileleri korkutan bir durum olabiliyor ama burada şunu söylemek gerekiyor; biz tedavi seçeneklerinde zaten belli bir sırayla gidiyoruz. Öncelikle gözlük ve kapatma tedavisi sırasını takip ediyoruz. Eğer cerrahi müdahale gündeme geldiyse bu bir seçim değil, bir zorunluluk oluyor. Çocuğun göz sağlığının devamı, kaymanın başarılı bir şekilde düzeltilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Ameliyat olunmadığı zaman kalıcı sorunlarla karşılaşma riskimiz daha fazla.”

"İhmal etmeyin"

Bebeklerde göz kaymasının sık rastlanılan bir problem olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çağatay, “Bebeklerde göz kaymasının kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu durumun kendiliğinden geçmesini beklemememiz lazım. Şüphesinde dahi mutlaka bir göz muayenesi gerekir. Göz muayenesinde detaylı bir şekilde göz hareketlerine bakıyoruz. Göz bozuklukları veya beynin gelişimsel veya sinirsel bozukluklar nedeniyle de şaşılık ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.