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25 Aralık 2017 10:20

Doç. Dr. Gündoğdu Urla’nın depremselliğini anlattı

Urla Kent Konseyi Çevre Komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen konferansta Urla ve Çevresindeki depremsellik ele alındı.

Doç. Dr. Gündoğdu Urla’nın depremselliğini anlattı

25 Aralık 2017 10:20

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Başkan Yardımcısı Özlem Işık ile DOHAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Urla’nın konuğu oldu.


Deprem Uzmanı Doç Dr. Oğuz Gündoğdu, ülkemizdeki ve bölgemizdeki deprem geçmişine kısaca değindiği konuşmasında, deprem sonrası afetle mücadelede Türkiye’nin başarılı olduğunu söyledi. İzmir ve çevresinde 10 şiddetinde depremler olduğunu, yakın tarihte depremlerin en fazla 6,5 dolayında olduğunu söyleyen Gündoğdu, İzmir’in yakın tarihine bakıldığında sakin bir dönem geçirdiğini belirterek, “Bölgenizde tehlikeli olabilecek faylar var. Bunların neler getirebileceğini kestirmek zor” dedi.


Gündoğdu ve diğer konuşmacılar, deprem sonrası alınan önlemleri, bunların doğrularını ve yanlışlarını da değerlendirdi.




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