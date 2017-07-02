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02 Temmuz 2017 10:20

“Doğal Yaşam” ailesi büyüyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni sakinlerini bekliyor.

“Doğal Yaşam” ailesi büyüyor

02 Temmuz 2017 10:20

Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyeliği kapsamında Almanya ve İtalya’daki hayvanat bahçelerinden getirilecek 3 su aygırı Eylül ayında yeni evlerinde olacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden İzmir Doğal Yaşam Parkındaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğini yurtdışından yapılan yeni alımlarla artırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyeliği kapsamında parka Almanya ve İtalya’dan hibe olarak 3 yeni su aygırı katılacak. Dev cüsseleriyle ilgi odağı olması beklenen su aygırları, protokollerin tamamlanmasının ardından Eylül ayında İzmir Doğal Yaşam Parkında olacak.




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