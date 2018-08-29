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29 Ağustos 2018 10:58

Doğaltaşa üç boyutlu tasarımlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu Tuğçe Savran, zemin ve duvar döşemelerinde kullanılan doğaltaşı üç boyutlu hale getirerek yeni bir kullanım alanı oluşturdu.

Doğaltaşa üç boyutlu tasarımlar

29 Ağustos 2018 10:58


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Tuğçe Savran, kireç taşı, mermer ve travertenden yola çıkarak oluşturduğu tasarımlarda, su altı yaşamından esinlendi. ABD, Arabistan ve Avrupa’da tasarımlarını sunmak üzere çalışmalar yapan Savran, zemin ve duvar döşemelerinde kullanılan doğaltaşı üç boyutlu hale getirerek yeni bir kullanım alanı oluşturmayı başardı. Savan, iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek tasarımların gün ışığı veya yapay ışıkta farklı gölgeler oluşturduğunu belirterek, doğal çizgilerle özgün ve modern desenleri kullandığını söyledi. Savran, "Su altından esinlenerek hazırladığım tasarımlar, doğaltaşa yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu tasarımlar, otel ve evlerin duvar kaplamasında kullanılacak. Düz yüzeyle doğaltaş kullanımının dışına çıkmayı hedefledim. 10 farklı deseni deniz canlılarından esinlenerek oluşturdum. Bu tasarımları mermer, traverten ve Muğla beyaz mermerine uyguladım” dedi.




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