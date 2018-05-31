Doğan: “Kentler sloganlarla gelişseydi, İzmir dünya birincisi olurdu”

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Bilal Doğan, aynı zamanda köşe yazarı olduğu Yeni Asır ile Sabah ve Ege Telgraf gazetelerini ziyaret etmesinin ardından Balkan Göçmenler Federasyonu’nda Başkan Vahap Savaşan’la bir araya geldi.

Doğan’ı Kosova Rumeli Derneğinde ağırlayan Balkan Göçmenler Federasyonunda Başkanı Vahap Savaşan, İzmir’in sorunlarını bilen ve bu sorunlarına çözüm üretebilecek milletvekillerine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bilal Doğan’ın yıllardır İzmir için emek verdiğini ve birçok sorununu tespit ederek çözüm ürettiğini söyleyen Savaşan, ‘’Bilal Doğan’ın İzmir için Ak Parti’den aday olması çok önemli. Kendileri hem kentin sorunlarını yakından tanıyor hem de çözüm üreterek takipçisi oluyor. Hem İzmir Ticaret Odasında yaptığı çalışmalar hem de Büyükşehir Belediye Meclisindeki görevi itibariyle başta esnaflar olmak üzere tüm kesimlerin sözcülüğünü üstlenmiş bir isim. Doğan İzmir’i iyi bilir, sözünün eridir. Adaylığı kentimize hayırlı olsun’’ dedi.

"İzmir yıllardır yerinde patinaj yapıyor"

İzmir’in sorunlarının çözümünde önceliklerinin belirlenmesinde sorumluluk alacağını, kenti ağır ideolojik tartışmaların dışında tutmaya gayret edeceğini ifade eden Doğan, ’’İzmir yıllardır yerinde patinaj yapıyor. Nedeni herkesçe biliyor. Bunu hep birlikte aşmamız gerekiyor, kentin potansiyelini harekete geçirecek çözümler üretmek zorundayız. Daha çöp sorununu bile çözememiş bir şehirden söz ediyorum. Öte yandan sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, ticarette, teknolojide, bilimde çok büyük projeleri birer- birer hayata geçiyor. Oysa kentin bir bütünlük içinde büyümesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gibi kentler sloganlarla gelişseydi şimdi İzmir dünya birincisi olurdu” şeklinde konuştu.