Doğançay festivali binleri ağırladı

kez düzenlenen Doğançay Gözleme, Ayran Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılanlar gözleme ve ayranın yanı sıra organik lezzetler, bando, sokak sanatçıları, halk oyunları ekibi gösterileri ve çeşitli yarışmalarla keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Doğançay Gözleme Ayran Şenliği hafta sonu boyunca İzmir’in çeşitli ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Doğançaylı kadınlar açtıkları stantlarda organik ürünleri, tasarladıkları aksesuarları da satarken, şenliğin teması olan gözleme ve ayran en çok tercih edilen ürünlerin başında yer aldı. Şenlik kapsamında birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen yarışmalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Festivalden en çok keyif alanlar da çocuklardı. Roman dans topluluğu ve halk oyunları ekibi ile sokak sanatçıları ve bandocular da gösterileriyle şenliğe renk kattı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da şenliğe iki gün boyunca katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalin kapanışında ise Tepecik Senfoni Orkestrası sahne aldı. Etkinliğe Başkan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Karabağ, “Doğançay bizim yüz akımız. Çünkü halkıyla, cumhuriyete bayrağa, Atatürk’e yüzünü dönmüş bir mahallemiz. Yıllardır bekleyen sorunları vardı. İmarın düzenlemesi bitti. Yakında tapuları dağıtacağız inşallah. Burası bir Şirince olacak. Yukarıda turizm imarları var. Otel projeleri var. Doğançay organik ürünlerin olduğu bir yer. Her şeyden evvel Atatürkçülerin yetiştiği bir yer. Onun için ne yapsak azdır. Ben Doğançaylılarla olmaktan onların belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ne mutlu Doğançaylıyım diyene, ne mutlu Bayraklılıyım diyene, ne mutlu İzmirliyim diyene, ne mutlu Atatürkçüyüm diyene, ne mutlu cumhuriyetçiyim diyene. Yaşasın Türkiye” dedi.