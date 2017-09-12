Doğançay’da ücretsiz muayene

Sağlık ocağının bulunmadığı mahallede bu uygulamaya başlayan ekipler, aynı zamanda yaşlı ve yatalak hastaları da evlerinde ziyaret ediyor. Bu hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor.

Köy statüsünden mahalleye dönüştürülen Doğançay’da sağlık ocağı bulunmadığı için en yakın mahalle olan Gümüşpala’ya gitmek zorunda kalan vatandaşlar Bayraklı Belediyesi’nin yerinde hizmet projesi kapsamında artık yaşadıkları mahalledeki semt merkezinde ücretsiz muayene oluyor.

Vatandaş memnun

Her çarşamba semt merkezine gelen ekipler tüm gün vatandaşlarla ilgileniyor, yapmaları gerekenleri anlatıyor. Önemli görülen durumlarda hastalar hastanelere yönlendiriliyor. Vatandaşlar, mahallelerinde böyle bir hizmeti almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Yatalak hasta ve yaşlılara evde hizmet

Öte yandan sağlık ekipleri doktor nezaretinde aynı zamanda yatalak hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi ekipleri bir sinir sistemi hastalığı olan ALS rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle boynundan aşağısını hareket ettiremeyen 36 yaşındaki Aslı Yeşildal’ı ziyaret etti. Solunum cihazına bağlı hayatını son 3 yıldır yatakta sürdürmek zorunda kalan evli ve iki çocuk annesi Yeşildal, Bayraklı Belediyesi doktorlarının kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

"Her zaman yanlarındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Sağlık alanında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmetler sunuyoruz. Bayraklı’da 2 sağlık evimiz ve buralarda 4 doktorumuz görev yapıyor. Ayrıca 7 diş hekimimiz de 5 farklı noktada her yıl binlerce vatandaşımızı tedavi ediyor. Onur, Gümüşpala ve Yamanlar mahallelerindeki 3 diş polikliniğimiz, 75. Yıl ile Adalet mahallelerinde bulunan 2 sağlık evimizde vatandaşlarımız bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Onların memnuniyeti için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıyla yakından ilgileniyoruz” dedi.