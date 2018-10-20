Doğancılar Mahallesi'nde 'Cumhuriyet Kütüphanesi' heyecanı

İzmir'in Buca ilçesindeki Doğancılar Mahallesi'nde, Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği ve Cumhuriyet Kadınları oluşumun katkılarıyla Buca Belediyesi Cumhuriyet Kütüphanesi törenle açıldı. Beşiktaş forması giyen çocuklar, kütüphane sevinci yaşadı.

Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi'nde, kamu ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle Cumhuriyet Kütüphanesi hizmete girdi. Buca Belediyesi'nin öncülüğünde, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın girişimleriyle Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği ve Cumhuriyet Kadınları oluşumunun katkılarıyla kurulan kütüphane törenle açıldı. Törende Beşiktaş forması giyen çocuklar, yeni kitaplarla tanışmanın sevincini yaşadı.

Açılışta konuşma yapan Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Mahir Kaplan, dernek yönetimi olarak eğitime ve çocuklara katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Kaplan, "Atatürk ve Cumhuriyet bizim her şeyimiz. Kütüphanenin kuruluşuna destek veren tüm üyelerimize, Cumhuriyet Kadınları, belediye başkanımız ve vekilimiz Bakan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği As Başkanı İsmail Ayduk ise "Bugünün kahramanları Cumhuriyet kadınlarıdır. Bugün ulusal değerlerin birleştiği bir gün. Bizler için Cumhuriyet, Atatürk ve bilim kutsaldır. Çocuklarımız bizler için çok önemli" diye konuştu.

Piriştina'dan iş adamlarına çağrı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse de, Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın son anda çıkan programı nedeniyle açılışa katılamadığını belirterek, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, törende şöyle konuştu:

"İçinde eğitim, çocuk olan projenin heyecanı bambaşka oluyor. Vekilim Bakan ciddi bir emek sarf etti. Cumhuriyet Kadınları da çok çaba sarf ettiler. İyi ki varsınız. İş adamlarımız biraz daha sırtımızdaki yükü alırlarsa daha hem nitelik hem de nicelik açısından bu tesislerin sayısını artırmış oluruz. Beşiktaşlı iş adamlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Herkes üzerine düşeni yaptı. Okumak bize iyi gelecek."

Başkan Piriştina'ya konuşmasının ardından Beşiktaş rozeti takıldı. Projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en başarılı şirketleri bilgi ve teknoloji şirketleridir. İlk 10'da yedi bilgi ve teknoloji şirketi var. Türkiye'yi bilgi ve teknoloji ile ileri götürebiliriz. Bu çalışma Cumhuriyet ışığını Beşiktaş forması giydirdiğimiz öğrencilerle götürmekle başlıyor. İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını Cumhuriyet değerlerini savunmak için yola çıktık."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphanede yine miniklere oyuncaklar hediye edildi.