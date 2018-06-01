Doğum gününü nakil olduğu hastanede kutladı

Kızına karaciğerinden parça vererek can aşısı olan baba Sağır, “Kızımın ilk yaşını onu yaşatmak için büyük çaba harcayan Doç. Dr. Murat Kılıç ve ekibiyle, ikinci hayata başladığı İzmir Kent Hastanesinde kutlamak en büyük arzumuzdu. Bizim için çok güzel ve özel bir anı oldu. Kızım büyüdüğünde bu fotoğrafların hikayesini ona anlatacağım” dedi.

Kuaför Sabriye Sağır (26) ile fitness antrenörü Veli Sağır’ın (42) kızları Azra, 16 Mayıs 2017’de dünyaya geldi. Anne Sağır henüz 6 günlükken kızının dışkısında bir anormallik olduğunu fark etti, anlam veremediği beyaz dışkı yüzünden soluğu doktorda aldı. İlk başta anne sütünden kaynaklanmış olabileceği belirtilen beyaz dışkının, bielier atrezi denilen safra kanalları yokluğundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sarılık gelişen Azra bebek sevk edildiği Trabzon’da 33 günlükken safra yolu açılması amacıyla operasyon geçirdi, ancak kurtuluşun karaciğer naklinde olduğu söylendi. Sağır çifti bebeklerini alarak İzmir’e geldi ve nakil için Kent Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda baba Veli Sağır’ın kızına dönor olabileceği saptandı. Geçen 15 Kasım’da minik Azra ile baba Sağır, Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekip tarafından nakil ameliyatına alındı. Anne Sağır dikkati sayesinde kızını nakle götüren hastalığa erken tanı koyulmasını sağlarken, baba Sağır da karaciğerinden bir parça vererek Azra’ya yeni bir hayatın kapılarını açtı.

Nakil olduğunda 6 aylık olan Azra geçen sürede büyüdü, kucaktan indi artık yürütecinde adımlar atmaya başladı. Kızlarının sağlıkla büyümesinin mutluluğunu yaşayan Giresunlu Sağır çifti, Azra’nın ilk yaşına basmasının sevincini Kent Hastanesinde karaciğer nakli ekibiyle birlikte paylaşmak istedi. Sağır çifti Azra için hastanede bir doğum günü kutlaması düzenledi, doktorları, hemşireleri, nakil hastaları, yakınları katıldı. Sağır çifti kucaklarında kızlarıyla birinci yaş pastasının mumunu üflerken, bugünün kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatacak söz bulamadıklarını söyledi. Anne Sabriye Sağır, “Bugünleri hayal bile edemiyordum” dedi. Baba Sağır ise anne babalar için çocuklarının ilk yaşının çok özel ve önemli olduğunu belirterek, “Biz bu bir yılda çok zor günler geçirdik. Karaciğer nakliyle kızımız sağlığına kavuştu. Bu ilk yaş kutlaması daha değerli oldu. Biz de bu mutluluğumuzu o zor süreçleri birlikte geçirdiğimiz ekiple. Kızımın yeni bir hayata başladığı Kent Hastanesinde kutlamak istedik. Bizim için çok güzel ve özel bir anı oldu. Kızım büyüdüğünde bu fotoğrafların hikayesini ona anlatacağım” diye konuştu.

Öte yandan, Doç. Dr. Kılıç, sağlıklarına kavuşan her hastalarının kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Azra gibi bebek ve çocuk hastalarımızın sağlıkla büyüdüklerini, koşup oynadıklarını görmek bambaşka bir mutluluk” dedi.