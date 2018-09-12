Doğuma giderken trafik kazasında ölen kadının cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'de doğuma giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 aylık hamile Ayşe Demir'in cenazesi gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Ayşe Demir (22), hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Demir'in cenazesi, öğle namazını müteakip Mevlana Üniversite Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in çok sayıda akraba ve seveninin katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Kazada yaralanan 5 kişiden Ayşe Demir'in eşi Vahaç Demir'in (26) de sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.