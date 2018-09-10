Doğumdan 20 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir Torbalı'da yaşayan 25 yaşındaki hamile kadın, Torbalı Devlet Hastanesinde sezaryen yöntemi ile doğum yaptıktan 20 gün aradan sonra hayatını kaybetti.

İzmir Torbalı'da yaşayan Ayfer Sırma, mutlu bir evliliği olduğu Ozan Sırma ile bir yılın ardından, ilk çocuğuna hamile kaldığında büyük sevinç yaşadı. Her ay düzenli olarak doktor kontrollerine giden Sırma, iddiaya göre 15 gün sonra doğum yapması gerekirken 15 gün erken doğuma alınarak Torbalı Devlet Hastanesinde sezaryen doğum yaptırıldı. Sezaryen doğum esnasında enfeksiyon kaptığı iddia edilen 25 yaşındaki Sırma, kız bebek dünyaya getirdikten 20 gün sonra hayatını kaybetti. Genç annenin ölümü ailesi ve sevenlerini adeta yasa boğdu.

Fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Türkmenköy Mahallesinde ikamet eden Sırma ailesi, yaşanan şok ölümle adeta yasa boğuldu. İddiaya göre, 25 yaşındaki genç kadın sezaryen doğum esnasında enfeksiyon kapması sonucu kötüleşti. Dünyaya sağlıklı bir şekilde kız çocuğu getiren anne, iki gün sonra fenalaştı ve Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan genç kadın 7 saatlik operasyon sonucu yoğum bakıma alındı. Daha sonra kalbi duran talihsiz anne, yapılan 25 dakikalık müdahale sonrasında hayata geri döndürüldü. Ayfer Sırma, 20 gün Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun bakımında kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

“Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın”

Eşinin ölümünden sonra geriye sadece 25 günlük bebeği ile kalan baba Ozan Sırma, “Eşim sezaryen doğum olduktan sonra bizleri kontrolsüz şekilde taburcu ettiler. Eşimin ağrıları artınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Sezaryen kısmında basit iltihaplanma olduğunu söylediler. Daha sonra yapılan müdahaleler sonrasında sevk edildi. Eşim 7 saatlik ameliyata alındı. Kalbi durduktan sonra yeniden hayat döndürüldü. Bu kez 20 gün boyunca yoğun bakım bölümünde tutuldu. Ne yazık ki burada kaybettik. Bu konu hakkında Torbalı Adliyesine giderek Torbalı Devlet Hastanesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yaşanan bu durumdan dolayı suçluların tespit edilmesini istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Başkalarının ocağına ateş düşmesin. 25 günlük çocuğumla annesiz kaldık” diye konuştu.

“Gerekeni acımasız şekilde uygulayacağız”

Torbalı Devlet Hastanesinde yaşanan olay sonrasında Başhekim Op. Dr. Şenol Topçu açıklamada bulundu. Topçu, “Bizler hastane başhekimliği olarak kimin kabahati veya hatası varsa gerekeni yapacağız. Her hangi bir sağlık personelinin yapması gereken bir şeyi yapmadıysa, gerekeni acımazsız şekilde uygulayacağız” açıklamasında bulundu.