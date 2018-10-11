Doğumdan sonraki ilk günlerde anne sütü çok önemli

Liya Alkılıç, anne ve bebekler için özel olan anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekti.

Liya Alkılıç, anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekti. Doğumdan sonra ilk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin başka bir besine ihtiyaçları olmadığını ifade eden Alkılıç, "İlk 6 aydan sonra, emzirme ek besinlerle birkaç yıl devam edebilir'' dedi.

Emzirmeye, doğum şekli normal veya sezaryen olsun, mümkün olduğunca doğumdan hemen sonra başlanılması gerektiğini belirten Özel Ege Şehir Hastanesi Liya Alkılıç, "Anne sütü, bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan; protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler sayesinde bebeği enfeksiyonlardan korur, bağışıklığını güçlendirir. Anne sütünün hazmı kolaydır ve bebeğin ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimine yardımcıdır, çene ve diş gelişiminde de önemli rolü vardır. Ayrıca; emzirmek, anne ve bebek arasındaki tensel iletişimi sağlar, duygusal bağı arttırır. Annelik rolüne uyumunu kolaylaştırır. Doğumdan sonra ilk üç gün memeden gelen sarı renkteki süt 'Kolostrum' bebekler için çok yararlıdır. Bu sütün miktarı az olsa bile içeriği bebeğin gereksinimi olan her şeydir" dedi.

Dr. Liya Alkılıç, şöyle devam etti:

"Emzirmede, doğumdan sonraki ilk saatler çok önemlidir. Tıbbi zorunluluk olmadıkça hastanemize başvuran 0-6 aylık bebeklere sadece anne sütü ile beslenme önerilir. Hastanemizde annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için bebek hemşiremiz tarafından gerekli eğitim ve profesyonel yardım sağlanmaktadır. Bebeğin, ruhen ve bedenen doyumu için, 2 yaşına kadar emzirilmesi önem taşımaktadır. Rahatsız pozisyonda emzirme ve bebeğin memeyi yanlış kavraması, ağrılı meme uçlarının en sık görülen nedenidir. Öncelikle anne rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bebeğin tüm vücudu anneye dönük olmalıdır. Göğüs alttan dört parmakla, baş parmak üstte kalacak şekilde kavranmalıdır. Bebeğin ağzını açması ve aranması için göğüs ucu ile dudak kenarlarına dokunmak tutmasını kolaylaştırır. Emzirmede doğumdan sonraki ilk saatler çok önemli olup, daha sonra beslenme düzeni en az 2 saatte bir şeklinde devam edebilir, bebek uyuyor, ağlamıyor diye beslenmemezlik edilmemeli uyandırıp beslenmelidir. Her beslenmede göğüs değiştirilmelidir. Emzirme süresi bebeğe bağlıdır. Ayrıca sütün gelmediğini düşünüp mamaya yönelmek doğru değildir. Süt kanallarının bebek emdikçe açılacağı unutulmamalıdır."