Doktorlar, lösemili çocuklar için sahneye çıktı

İzmir'de, Ege Lösemili Çocuklar Derneğine destek olmak isteyen Medicalpark İzmir Hastanesi ve İzmir Aile Hekimleri Derneği, tiyatro oyunu düzenleyerek elde ettikleri geliri lösemili çocuklar için bağışladı.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Medicalpark İzmir Hastanesi ile iş birliği yaparak Ege Lösemili Çocuklar Derneği'ne destek olmak amaçlı Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu düzenledi. 7 komedi skecinden oluşan ‘Beyaz Sahne' oyunun yönetmenliğini; Ozan Emrah Çelik yaparken, Diren Doğan, Ebru Yılmaz, Eylem İğdir, Huri Tuna, İbrahim Çalan, Murat Akyüz, M. Tahir Dediler, Neslihan Tekeli, Nilay Decdeli, Sedat Sevil, Sibel Ergün Türkmen ve Ümit Görgülü Sevil ise oyuncu olarak rol aldı. Tiyatroya katılan seyirciler, büyük bir ilgi ile sahnelenen oyunları izledi. Oyuncuların göstermiş olduğu performans, seyirciler tarafından alkış aldı. "Beyaz Sahne" oyununun sona ermesinin ardından İZAHED Başkanı Dr. Birol Kocaman ve Medicalpark İzmir Hastanesini temsil eden Mehmet Tahir Dediler'e plaket takdim edildi. Öte yandan, elde edilen gelir ise Ege Lösemili Çocuklar Derneği'ne bağış yapıldı.