Dokuz Eylül Koleji açıldı

Gaziemir'de 10 bini kapalı 40 bin metrekare alan üzerine kurulu İzmir Dokuz Eylül Koleji Gaziemir Kampüsü'nün açılışı törenle gerçekleşti. Eğitim kurumu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleriyle 2018-2019 eğitim öğretim hayatına başladı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, İzmir'in eğitim ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarına geçildi. Konuşmasında, “Bizler, bilgi aktarımının yanı sıra, öğrenim sürecine anlam katan bir okul olmayı hedefliyoruz” diyen Dokuz Eylül Koleji Genel Müdürü Erden Demir, “Öğrencilerimizin kendini bulmasına öncülük etmeyi ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi en önemli misyonumuz olarak kabul ediyoruz. Onların yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirebilecekleri bir ortam sağlamayı arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki esas olan, herkesin insanca gelişimine olanak sağlamaktır. ‘Gerçek eğitim, evrensel olandır' sözünden hareketle okulumuzda Türkçe, Fransızca ve İngilizce'nin yer alacağı eğitim programımız, yani dil öğretimimizin çeşitliliği, kültürlerarası bağ kuran 21. yüzyıl bireylerini yetiştirmememize yardımcı olacaktır. Çağdaş eğitim sistemimin gerekliliği olan Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, çocuklarımıza demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak öğretmeyi ve özümsetmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Bireysel ve toplumsal sorumluluklarını da öğrenecekler”

Yıllardır hayal ettiği okul projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin, “Öğrencilerimiz bu binada sadece iyi bir meslek sahibi olma becerilerini kazanmayacak aynı zamanda bireysel ve toplumsal sorumluluklarının neler olduğunu da öğrenecekler. Dokuz Eylül Koleji her birimizin hayatında bir başlangıcı temsil edecek. Başlangıçlar ise umutlar, yeni ufuklar demektir. Hayat boyu karşılaşacağımız sınavları geçmek için gereken özgüveni, zorlukla mücadele etmek için gereken cesareti içimizdeki bir umut verecektir” diye konuştu.

“Genç nüfus avantajımızı nitelikli ve iyi eğitimle sürekli hale getirmeliyiz”

Dokuz Eylül Koleji Eğitim Koordinatörü Dr. Gülnür Doğanata ise Türkiye'nin genç insan nüfus açısından diğer ülkelerden daha avantajlı bir durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu avantajımızı sürekli bir hale getirmek için gençlerimizi nitelikli ve iyi bir eğitim vermek durumundayız. İşte Dokuz Eylül Koleji olarak bizler bu bilinçle yola çıktık. Modern kampüs alanımızda, çağdaş üretme stratejileriyle sevgi temelli eğitim programlarını hazırladık. Eğitim amaçlarımızın arasına mutluluğu koyduk.”

“Okul açmak bizim için mutluluk kaynağı”

Fransa Eğitim Ateşesi Bruno Delvale ise, “Adının taşıdığınız bu önemli, milli günde muhteşem okulunuzun açılışına katılmaktan onur duyuyorum. Fransız Elçiliği Kültürel Eylem ve İşbirliği servisi adına bu eğitim işinizde başarı dileklerimi sunarım. Bir okul bir eğitim kuruluşu açmak bizim mesleğimiz için gerçek bir mutluluk kaynağıdır. Bu kurumda gençler sadece kişisel geleceklerini değil, kendi ulusunun, ülkesinin ve yaşadıkları dünyanın geleceklerini hazırlayacak bilgiler edineceklerdir” diye konuştu.

Kampüs hakkında

‘Her çocuk özeldir' bilinciyle yola çıkılan kolejde cam kütüphaneden, ekolojik bahçeye, müzik sınıfından, survivor parkuruna, resim-müzik atölyelerinden drama sınıflarına kadar her imkan düşünüldü. Kampüste cam kütüphane, sera, ekoloji bahçesi, kreş ve çocuk oyun alanı, futbol sahaları, tribünler, survivor parkuru, fitness alanı, müzik sınıfı, basketbol sahaları, çim amfi, zen bahçesi, öğretmenler bahçesi, tabla oyunları, kaya bahçesi, açık kapalı spor salonları, açık kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.