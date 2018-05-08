Dokuz Eylül Koleji, eğitime başlıyor

“Her çocuk özeldir” bilinciyle yola çıkılan kolejde cam kütüphaneden, ekolojik bahçeye, müzik sınıfından, survivor parkuruna, resim-müzik atölyelerinden drama sınıflarına kadar her imkan düşünüldü.

Temel amaçlarının çocukları kendine güvenen, ayakları üstünde sağlam duran, başarılı, kültürel ve ahlaki değerlere sahip ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji Genel Müdürü Erden Demir, “Çocuklarımız içlerinde bir cevher barındırıyor ve bu cevher en güzel şekilde işlenerek daha kıymetli hale gelecektir. İşte bu bilinçle aydınlık, ferah ve konforlu sınıflarımızı çağdaş öğretim materyalleriyle donattık” dedi.

Hiçbir eğitim kurumu ile bağlarının olmadığının altını çizen Demir, isim haklarını 2002 yılında aldıklarını belirterek, “İzmir de herkes ‘Dokuz Eylül’ adını kullanabilir, biz İzmirliyiz. Okulumuzda da İzmir ruhunu yaşatmak istedik” diye konuştu. 2018 yılı Eylül ayında eğitim-öğretime başlayacaklarını belirten Demir, “Dokuz Eylül Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağımızın getirdiği yenilikleri takip edebilen, insan haklarına saygılı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, özgüveni kuvvetli, geleceğe yön verebilecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyor” dedi.

40 bin metrekarelik eğitim kampüsü

Öğrencilerin özgüveni yüksek ve başarılı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak için her türlü fiziki alanı oluşturduklarını anlatan Demir, “Dokuz Eylül Koleji önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 30 bin metrekare açık, 10 bin metrekare kapalı olmak üzere, toplamda 40 bin metrekarelik bir eğitim alanıyla Gaziemir’de eğitime başlıyor. Kampüsümüz anasınıfı, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen liseleri ve sosyal tesisleriyle çocuklarımızın geniş ve ferah bir alanda keyifle eğitim-öğretim göreceği şekilde düzenlendi. Kampüste cam kütüphane, sera, ekoloji bahçesi, kreş ve çocuk oyun alanı, futbol sahaları, tribünler, survivor parkuru, fitness alanı, müzik sınıfı, basketbol sahaları, çim amfi, zen bahçesi, öğretmenler bahçesi, tabla oyunları, kaya bahçesi, açık kapalı spor salonları, açık kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor” şeklinde konuştu.

Kampüs alanındaki bölümler hakkında bilgi veren Demir, “Çocuklarımız cam kütüphanede hem kitap okuyabilecek, hem de hafta sonu gelip ders çalışabilecekler. Kütüphanenin arkasında anaokulu ve ilkokul çocuklarımız için sebze ve meyvenin nasıl yetiştirileceğini görecekleri hobi bahçemiz mevcuttur. Kampüste futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahalarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz bu sahalarda bir yandan psikomotor becerilerini geliştirirken, kum, yeşil alan ve ahşap platformdan oluşan survivor parkurunda keyifli vakit geçirecekler” dedi.

Özgür düşünme ve yetenek gelişimi amacıyla müzik bahçesi kurduklarını kaydeden Demir, 8. ve 12. sınıfta sınava hazırlanan çocukların çok stresli olacağını belirterek, bu krizi yönetebilmeleri için dinlenmeleri gerektiğini söyleyerek, “Yaşayan kampüsümüzde öğrenciler için hazırlanan zengin etkinlik alanlarının yanı sıra, aileler için de konforlu oturma alanları hazırladık. Yarı olimpik havuzumuzu ve yürüyüş parkurlarımızı da öğrencilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Uygulamalı dil eğitimi

Demir, küreselleşen dünyada yabancı dil bilmenin çağdaş yaşamı kolaylaştıran bir unsur olduğunun bilinciyle, eğitim programlarında İngilizce ve Fransızca öğretiminin teorik ve uygulamalı olarak yer aldığını söyledi. Demir, “Günlük yaşamın içinde yer alan, örneğin alışveriş sırasında, yolculuk yaparken, sinema, tiyatro, konser, restoran ve benzeri yerlerde kullanılan diyalogları öğrencilerimiz, kampüs bahçesinde kurulan dil sokaklarında birebir yaşayarak öğreniyorlar” dedi.

Özel İzmir Dokuz Eylül Kolejinde İngilizce sınıfları için alt katında ders işlenen, üst katı ise kütüphane olan Londra Otobüsü (London Bus) hazırlandı. Fransızca sınıfları için ise Paris’in en ünlü Şanzelize Caddesi hazırlandı. Bir kilometrelik yürüme yolunda benzinlik, gümrük, Eyfel Kulesinin maketi bulunuyor. Bu sokakta yürüyenler İngilizce ya da Fransızca konuşmak zorunda. Okulda dil öğretimi 5 yaşından itibaren başlıyor.

Yaşayarak öğrenme

“Kükürdü koklamadan kimya, mikroskopu ellemeden biyoloji, bir ampul yakmadan fizik öğretilebilir mi?” diye sözlerine devam eden Erden Demir, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurguladı.