Dokuz Eylül Üniversitesi ile MÜSİAD arasında iş birliği mesajı

Dr. Nükhet Hotar’a hayırlı olsun ziyareti yaparken, Başkan Ümit Ülkü, "MÜSİAD olarak yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü başkanlığındaki heyet Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı makamında ziyaret etti. Derneğinin yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Nükhet Hotar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "MÜSİAD olarak yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte kariyer zirvesi gibi etkinliklere imza attık. Bundan sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi ile MÜSİAD İzmir arasında yapılacak ortak çalışmalarla daha fazla işbirlikleri yapmak ve ortak projeler yürüteceğimize inanıyorum diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, derneğin çalışmalarını takip ettiğini ve iş dünyasının olduğu kadar sosyal sorumluluk alanlarında da başarılı işlere imza attığını söyledi. Derneğin Türkiye’nin ekonomik gelişmesine ve büyümesine öncülük ettiğini ifade eden Hotar, "Bugün MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanımız ve yönetimini misafir etmekten mutlu oldum. Sanayici ve İş adamlarımız ile yapacağımız işbirlikleri bölgemizi ve ülkemizi daha da ileriye götürecektir” dedi.