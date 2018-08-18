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18 Ağustos 2018 11:59

Dokuz Eylül’de bayramlaşma heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından ‘Kurban Bayramı’ vesilesiyle düzenlenen bayramlaşma töreni, Alsancak’taki Rektörlük Binasında gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül’de bayramlaşma heyecanı

18 Ağustos 2018 11:59

Akademik ve idari personelin hazır bulunduğu programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik ruhu içinde kurumun başarı çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi.


Türkiye’nin marka yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kurban Bayramı heyecanını, düzenlediği bayramlaşma töreninde üniversite mensuplarıyla paylaştı. Alsancak’taki Rektörlük Binasında gerçekleştirilen programa akademik ve idari personel katılırken; davetlilere hem ikramda bulunuldu hem de hediye taktim edildi. Üniversitenin ilk kadın rektörü olarak bayramlaşma törenini düzenlemekten ve misafirlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, önümüzdeki dönemde de birlik ve beraberlik ruhuyla çalışacaklarını söyledi.


Özel günlerde bir araya gelmenin barış, huzur ve motivasyonun sağlanması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Hayatın güzelliklerini paylaşmanın, aidiyet duygusunu güçlendirmenin ve kurum kültürünü yaşatmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyoruz. Bu duygularla, Kurban Bayramı için de özel bir program düzenleyerek sizleri ağırlamak istedik. Siz değerli mensuplarımızla bayramlaşma vesilesiyle de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



“Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız”


Üniversitenin başarı çıtasını daha da yükseltmek için el birliği ve kurum kültürüyle çalışacaklarını kaydeden Rektör Hotar, “Bu noktada hepimiz, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin desteğini alarak, Türkiye’nin en prestijli kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin başarısı ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Bunu yapacak gücümüz, inancımız ve kararlığımız var. Bunu yaparken de mensuplarımızın memnuniyetini artırmaya; üniversitemize değer katacak gayretleri teşvik etmeye dikkat edeceğiz. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği olanlara da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor; aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.



Davetlilerle tek tek ilgilendi


Rektörlük içinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Köşesi’nin önünde yaptığı konuşmasının hemen ardından Rektör Hotar, dekanların, yüksekokulu, meslek yüksekokul ve enstitü müdürlerinin, öğretim üyelerinin ve idari personelin elini tek tek sıkarak onlarla bayramlaştı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aynur Akay ve Prof. Dr. Himmet Konur ile Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Arzu Araz Çağlar ile birlikte konuklarını ağırlayan Rektör Hotar, onlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilginin olduğu programda davetlilere tatlı ikram edilirken; onlara DEÜ logolu cep telefonu şarj cihazı da hediye edildi.




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