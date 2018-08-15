Dolar operasyonuna karşı akaryakıtta yerli marka çağrısı

Başkan Celil Anık, yerli otomobili sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Yabancı araç kullanmak istemiyoruz, ABD markalarına ise kapılarımız tamamen kapalı. Akaryakıtta da yerli markaları tercih edeceğiz" dedi.

Türkiye’ye yönelik dolar üzerinden gerçekleştirilen saldırılar üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası açıklama yaptı. Başkan Celil Anık, hükümetin ‘yerli ve milli’ çağrısına tam destek verdiklerini ifade ederek, "Devletimizin yanındayız" dedi. Anık, yerli otomobilin yola çıkmasını beklediklerine de kaydederek, "Araçlarımızı yenilerken yabancı markaları tercih etmek zorunda kalmaya gönlümüz razı değil" diye konuştu.

Celil Anık, ülke genelinde 97 bin taksi olduğunu, her yıl binlercesinin yenilendiğini ve milyarlarca lira harcandığını dile getirerek, "Bu kaynağın tamamen ülkemizde kalmasını, biz taksicilerin cebinden çıkan bir kuruşun bile yurt dışına aktarılmamasını istiyoruz. Bunun yolu da yerli aracın bir an önce kullanıma sunulmasından geçiyor. Üzerinde çalışmaların sürdüğü yerli otomobilin taksilere de uygun üretilmesi için daha önce yaptığımız çağrıları, bir kez daha tekrarlıyoruz. Yerli aracı dört gözle beklediğimizi ifade ediyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son ekonomik saldırıların arkasında yer alan ABD’ye de cevap verdi. Anık, Amerikan otomobil markalarına kapılarını tamamen kapattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"ABD marka araçların kesinlikle satın alınmaması için üyelerimize sesleniyoruz. Taksici arkadaşlarımızdan akaryakıt alımında da yerli markaları tercih etmelerini istiyoruz. Taksicilere yakışan, dün olduğu gibi bugün de milli ve yerli duruş sergilemektir."