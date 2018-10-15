Dolaşmak için çıkan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

İzmir'de dolaşmak için dışarıya çıkan yaşlı kadın dere yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Nermin Türkmen (91), kızı Jale Türkmen'e misafirliğe gitmiş ve bir müddet sonra dolaşmak için dışarı çıkmıştı. Yaşlı kadından haber alamayan kızı, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusu yaptı. Polise gelen ihbarlar sonucu yaşlı kadının cesedi Çiğli Ataşehir Mahallesi Mavişehir mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Türkmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.