İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolaşmak için çıkan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

İzmir’de dolaşmak için dışarıya çıkan yaşlı kadın dere yatağında ölü olarak bulundu.

İzmir'de dolaşmak için dışarıya çıkan yaşlı kadın dere yatağında ölü olarak bulundu.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Nermin Türkmen (91), kızı Jale Türkmen'e misafirliğe gitmiş ve bir müddet sonra dolaşmak için dışarı çıkmıştı. Yaşlı kadından haber alamayan kızı, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusu yaptı. Polise gelen ihbarlar sonucu yaşlı kadının cesedi Çiğli Ataşehir Mahallesi Mavişehir mevkisindeki dere yatağında bulundu.


Türkmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.