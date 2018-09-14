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Domuzların kanlar içinde sergilenmesine hayvanseverlerden tepki

İzmir Dikili’de ilçenin kurtuluş günü kutlamalarında avlanan domuzların kanlar içinde konvoyda sergilenmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

İzmir Dikili'de ilçenin kurtuluş günü kutlamalarında avlanan domuzların kanlar içinde konvoyda sergilenmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.


14 Eylül Dikili'nin Kurtuluş Günü etkinlikleri sırasında ortaya çıkan görüntüler tartışma konusu oldu. Kutlamalar çerçevesinde Çamlık Mevki'nde araçların geçit yaptığı sırada, konvoyda bulunan Dikili Avcılar ve Atıcılar Derneği Kulübü'nün avlanan domuzları kamyon kasasında sergilemesi tepkiye neden oldu. Vatandaşlar avlanan hayvanların kanlar içinde sergilenmesinin doğru olmadığını belirterek şikayette bulundu.



"Geleneksel olarak yasal çerçevede yapıyoruz"


Etkinliğin her yıl yapıldığını belirten Dikili Avcılar ve Atıcılar Derneği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertan Sağlam ise “Avcılar her yıl yasal olarak bu işlemi yapıyor. Her biri yasal çerçevede gerekli mercilerden izin alınarak yapılan avlamalardır. Mısır tarlalarında çiftçiye zarar veren domuzlar avlanıyor. Kurtuluş gününde de dernek bünyesinde bu domuzlar kamyon kasasına konuluyor. Bu gelenek geçmişten bugüne devam ediyor” dedi.

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