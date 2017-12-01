Dönüşümde İzmir modeli

Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap ile meclisten ihale yetkisi alınan Örnekköy kentsel dönüşüm projelerini tanıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörünün önde gelen isimlerine tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Uzundere, Ege Mahallesi, Gaziemir Aktepe-Emrez, Bayraklı, Örnekköy, Ballıkuyu ve Güzeltepe’de yapılan çalışmalar anlatıldı. 21 Aralık’ta çıkılacak Uzundere 2. Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap ihaleleri öncesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, inşaat sektörünün öncü isimlerine ihalelere birleşerek katılma çağrısında bulundu. Başkan Kocaoğlu, “İnşaat sektöründe oyuncu olan, bu sektörden ekmeğini kazanan arkadaşlarımın aktif olmalarını öneririm. Biz ada ada ihaleye çıkıyoruz. Buradaki amaç, çok sayıda müttehittin ihaleye girmesi. Bölünebilecek kadar küçük adalara bölüyor, öyle ihaleye çıkıyoruz. Siz de birleşin ve riski de, kazancı da paylaşın” dedi.

Bir belediye başkanının yaptığı işler arasında, vatandaşını sağlıksız yapıdan kurtarmak kadar güzel bir şeyin olmadığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim kentsel dönüşümde beklediğimiz tek şey var; hemşehrilerimizi sağlıksız, depreme dayanıksız yapılardan çıkartıp sağlıklı konutlara götürmek, ortamını ve kenti güzelleştirmek. Başka hiç bir beklentimiz, başka hiç bir kazancımız yoktur. Bundan ulvi bir görev olamaz. O yüzden yaptığımız projelerde ne kalıyorsa, orada yaşayan insanlarımıza veriyoruz. Biz bu model için uzun süre çalıştık. İstanbul’daki, Ankara’daki örnekleri inceledik. Vatandaşla yükleniciyi karşı karşıya getirdiğimizde işin çözülemediğini gördük. Ve kendi düşünce yapımıza göre, kendi hazinemize göre, İzmir dokusuna uygun bir model oluşturduk. Bu modelde şimdilik 7 bölge var. Burada esas olan, yüzde 100 uzlaşma ile tapuların belediyeye alınması. Vatandaşın belediye ile muhatap olması. Belediyenin onun hakkını koruması. İhaleye belediyenin çıkması ve yüklenicinin de sadece belediye ile muhatap olması.”

Kentsel dönüşümde çevresiyle beraber dönüştürülecek alanların söz konusu olduğunu kaydeden Başkan Kocaaoğlu, “Maalesef bizde bu işin tarifi henüz oturmadı. Herkes kendi kafasına göre kentsel dönüşüm yaptığını söylüyor. 6306 sayılı yasayla bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetinde bir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bina yenilemesi yapılmıştır, bu kentsel dönüşüm değildir. Yine Çevre Bakanlığımızın sık sık uyguladığı bir model vardır; TOKİ ile birlikte bir araziye imar hakkı verip, bunu ihaleye çıkartıp, müteahhitte vererek yapılan konutlar. Şu anda Uzundere’nin yanında 540 hektarlık alandaki 101 hektarda başlayan çalışmalar buna bir örnek. Ama onun da kentsel dönüşümle uzaktan yakından alakası yok. Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşmanın olduğu, sosyal donatı alanlarının bulunmadığı, insanların sağlıksız konutlarda yaşadığı yerlerde; o bölgenin bütüncül planlamasını yaparak, yeni yollarıyla, bulvarıyla, yeşil alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, ibadet alanlarıyla, otoparklarıyla bir kent oluşturmak için yapılan çalışmalardır. Gerisi, inşaat yapmak bina yenilemektir” dedi.

“Bu projelerin geleceği var”

2050 yılında İzmir’in nüfusunun 8 milyona yaklaşacağını ve bu nüfusa sağlıklı konut üretilmesi gerektiğini dile getiren Aziz Kocaoğlu, İzmir’in topografyasına da dikkat çekerek kentsel dönüşüm alanlarının bu iş için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir kent merkezinde bu nüfusa konut üretilecek, dönüşüm alanlarının dışında başka arazi yok. İzmir’de toprak sıkıntısı var. Dönüşüm bölgeleri şu anda daha düşük değerde. Buraya girecek arkadaşların uzun dönemli düşünmesi gerekir. Birinci etaplar bittiğinde, ikinci etaptan itibaren mutlaka konutlar değerini bulacak. Yerin yaşanabilir olması ve değerin artmasıyla yüklenicinin kazancı da giderek artacak. Bugün Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Yeşilyurt gibi sıkışık alanlarda oturan arkadaşlar, sosyal alanı yüksek bu yerlere taşınacak; bu da kısa zamanda gerçekleşecek. O yüzden inşaat sektöründe oyuncu olan, bu sektörden ekmeğini kazanan arkadaşlarımın kentsel dönüşüm projelerimizde aktif olmalarını öneririm.”

İhale 21 Aralık’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık’ta Uzundere 2. Etap ile Ege Mahallesi 1. Etap yapım ihalelerine çıkacak. Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabı için, 2 imar adasında 67 milyon 353 bin 10 metrekare inşaat alanlı 12 blokta, 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor. Ege Mahallesinde ise 1. Etap ihale kapsamında firmalar, toplam 9 bin 319 metrekare alandaki adada ticaret, ofis, konut bloğu ile 2 adet konut B bloğu için teklif verecek. Bölgede 572 yapıda toplam 809 birim dönüştürülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Uzundere’de ve Ege Mahallesinde olduğu gibi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesinde de hak sahipleriyle anlaşma sağlayarak Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İhalesi” için meclisten yetki aldı. Toplam 18 hektarlık alanın dönüşümünün ilk ayağı için bölgedeki uzlaşmalar tamamlandı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde alan genelinde yüzde 93 oranında uzlaşma sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde duyurulması planlanan ihale sürecinin ardından hızlı bir şekilde konutları yaparak sahiplerine teslim edecek. Örnekköy proje alanında toplam 3 bin 520 konut ve 338 adet işyeri inşa edilecek.