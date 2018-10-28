Dört bir yandan öğrenci filmleri İzmir'de buluştu

'si gerçekleşen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ve Yarışmasında ödüller düzenlenen törenle sahibini buldu. Dünyanın dört bir yanından bin 671 öğrenci filminin başvurduğu ve seçilen 13 finalistin yarıştığı festivalde, sektör temsilcileri, Portekiz'in kökleri 1830'lara dayanan dünyaca ünlü sinema okulu Lizbon Sinema ve Tiyatro Yüksek Okulundan akademisyenler de öğrencilerle buluştu.

Yaşar Üniversitesi İletişim ve Sanat ve Tasarım Fakültelerinin ortaklaşa düzenlediği Beşinci Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ve Yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya, bu yıl, İngiltere'den Fransa'ya, Arjantin'den Tayland'a kadar birçok ülkedeki sinema okulundan bin 671 film başvurdu. Prof. Dr. Nazlı Bayram, Prof. Dr. Şefik Güngör, Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu, Dr. Sevcan Sönmez ve Markus Berger'den oluşan ön jürinin elemesinden geçerek finale kalan 13 film, Portekizli akademisyenler Prof. Andre Almeida, Prof. Luis Fonseca, yönetmenler Nurhan Özsoy, Engin Erden ve Barış Çorak'tan oluşan festival Jürisi önünde yarıştı. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarında finale kalan 11 ülkeden 13 yönetmenin filmleri, “En iyi film, en iyi senaryo, Böcek Yapım ödülleri” ile öğrenci jürisinin seçeceği en iyi film ödülü için yarıştı.

Festivalin konuğu Portekiz

Her yıl tanınmış bir film okulunu konuk eden festivalin, bu yılki konuğu, kökleri 1830'lara kadar uzanan, şimdiye dek Portekiz sinemasına birçok ünlü yönetmen ve teknik eleman yetiştiren Lizbon Sinema ve Tiyatro Yüksekokulu oldu. Okulun öğretim üyeleri Prof. Andre Almeida ve Prof. Luis Fonseca öğrencilere yönelik ustalık sınıfları da yürüttü. Ayrıca, Atila Akkaş, Engin Erden, Barış Çorak, Atila Akkaş, Oytun Orgül de seminerler verdi. Festival Direktörleri Prof. Dr. Şefik Güngör ile Prof. Dr. Nazlı Bayram, her yıl daha geniş bir katılım olduğunu belirterek, dünya çapında film okullarını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Mükemmel bir araç"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, festivalin her yıl konuk olarak tanınmış bir uluslararası film okuluna ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu yıl Portekiz'den Lizbon Sinema ve Tiyatro Yüksekokulunu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Ahmet Yiğitbaşı, “Üniversitelerin görevlerinden biri de bu kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu Festivalin de bu amaç için mükemmel bir araç olduğunu düşünüyoruz” dedi. Portekizcenin Yaşar Üniversitesinde ikinci yabancı dil olarak öğretildiğini ve YÜSEM aracılığıyla Portekizce kursları düzenlendiğini belirten Yiğitbaşı, önümüzdeki Aralık ayında, sergiler, söyleşiler ve film gösterimleri gibi kültürel faaliyetleri de kapsayan Portekiz Sinema Günleri etkinliğinin gerçekleştirileceğini de ifade etti.

“Uluslararasılaşma” ve “yaparak öğrenme”

Festivalin, Yaşar Üniversitesinin akademik felsefesinin iki stratejisi olan “uluslararasılaşma” ve “yaparak öğrenme” açısından önemine değinen Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise “Öğrencilerimiz, festival sayesinde hem uluslararası bir sanatsal ve akademik ortamdan yararlanma fırsatı bulurken hem de bu süre içerisinde gerçekleşen ustalık sınıfları ve seminerlerde yaparak öğrenme felsefemize uygun olanaklar elde etti” diye konuştu.

Ödüller ise şu isimlere gitti

Yaşar Üniversitesi En İyi Kısa Film Ödülü

A Short Film About Sadness filmi ile Ming-Wei Chiang - Polonya

Sen-Edit En İyi Senaryo Ödülü

Kerata filmi ile Kasım Ördek - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Böcek Yapım Ödülü

Kerata filmi ile Kasım Ördek - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Öğrenci Jurisi Ödülü

Find Fix Finish filmi ile Sylvain Cruiziat ve Mila Zhluktenko - Almanya

Flower Found filmi ile Jorn Leeuwerink - Hollanda

Jüri Özel Ödülü

Find Fix Finish filmi ile Sylvain Cruiziat ve Mila Zhluktenko - Almanya