Döviz büroları Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyor

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalardaki döviz kurunda dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi ve ellerindeki dolarları Türk Lirası’na çevirdi. Dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteren vatandaşlar, ellerindeki dolarları bozdurmak için gittikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hükümetin çağrısına kulak veren halk sayesinde döviz bürolarında ve kuyumcularda yoğunluk oluşurken, döviz bürosu sahipleri vatandaşın yoğun talebine karşı Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyor.

“Milletçe, ekonomik darbeyi püskürteceğiz”

Dolar ve altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hükümetin çağrısına kulak veren halkın ellerindeki tüm dolarları bozdurduğunu belirten Döviz Bürosu Sahibi Bilal Doğan, “Ülkemizin ekonomik saldırıya uğradığı bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız ellerindeki dövizi ve altını bozdurmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz ile birlikte Erdoğan ve Binali Yıldırım milletimizi meydanlara davet etmişti, halkımız o gece nasıl o hain terör örgütünü geri püskürttüyse bu ekonomik saldırıyı da püskürttü” ifadelerini kullandı.

"Döviz kurlarındaki dalgalanmalar hızla düşecek”

Milletin, döviz bozdurma kampanyasına kayıtsız kalmadığını, bu gidişle dolarda ciddi düşüşlerin olacağının altını çizen Doğan şunları kaydetti:

"Şu andan itibaren şunu söyleyebilirim ki döviz kurları hızla aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda da bu saldırıyı hep birlikte bir millet olarak geri püskürttüğümüzü söyleyebilirim. Fiyatların ne kadar aşağı doğru çekildiğini hepiniz yakında görmeye başlayacaksınız. Tekrar üretmeye, ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

"Türk Lirası yetiştirmekte zorlanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla dolar ve altın satışlarında yoğunluk olduğunu vurgulayan Doğan “Cumhurbaşkanımızın çağrısına milletimiz o kadar iyi kulak verdi ki, herkes elindeki doları bozdurmak için bizlere geldi ve artık bizler Türk Lirası’nı yetiştirmeye zorlanıyoruz. Bir müddet bekletmek zorunda kalabiliyoruz. Bunlar hep ekonomide büyük bir etki oluşturacaktır” dedi.