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19 Mayıs 2018 10:37

Down sendromlu gençlerden tiyatro maskları

Down sendromlu gençler, el becerilerini kullanarak tiyatro maskı yaptı.

Down sendromlu gençlerden tiyatro maskları

19 Mayıs 2018 10:37

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen Corsini yönetiminde, gençler atık ve yeniden dönüştürülen kâğıtlarla çalışarak performans sanatlarında kullanılan masklar yaptı.


İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen Corsini, Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Plus kapsamında In Orchestra Projesi için yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Corsini, MaviBahçe’deki İyilik Atölyesinde çalışan İzmir Down Sendromu Derneği üyesi gençlerin tiyatronun inceliği masklar için emek verdiğini söyledi. Down sendromlu gençlerle hazır kalıplar içine uygulama yaptıklarını aktaran Corsini, “Gençlerin performans sanatlarında bir araç olarak kullanılan masklarla tanıştırılmasını amaçladık. La cartapesta tekniğini kullandık. Bu teknikle gençler atık, yeniden dönüştürülen kâğıtlarla çalışarak el becerilerini tiyatro sahnelenmelerindeki mask yapımında kullandı. Onlarla farklı ve etkili bir deneyim yaşadık” dedi.



“7 mask, dünyalara bedel emek”


Önce kağıtları elle yırttıklarını, yağlanan mask kalıplarına su bazlı yapıştırıcılarla hazırlanan kağıt karışımları eklediklerini belirten Corsini, “Çalışma bitiminde gençler üç boyutlu maskların nasıl oluştuğunu gördü. Onların heyecanı yaşanmalı. Sabırsızlıkla henüz ıslak oldukları halde kendi mask çalışmalarını görmek istediler. İkişer kişilik küçük gruplarla yaptığımız çalışmada 7 mask yapıldı” diye konuştu.




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