Dr. Ergenç, “Türkiye sağlık turizminde dünya liderliğine oynuyor”

Dr. Tufan Ergenç, Türkiye'de özellikle son 15 yılda sağlıkta önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, “Dünyanın 20'yi aşkın ülkesinden gelen obezite hastalarını sağlığına kavuşturuyoruz. Ülkemiz sağlık turizminde dünya liderliğine oynuyor” dedi.

Türkiye'deki obezite cerrahisinin öncülerinden Op. Dr. Tufan Ergenç, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 7,5 milyar dolar gelir elde ettiği sağlık turizminde dünya liderliğine soyunduğunu söyledi. Sağlık turizminin son yıllarda özellikle obezite, estetik, diş, saç ekim ve organ nakli alanlarında çok geliştiğine vurgu yapan Dr. Ergenç, “Türkiye'ye bu alanlarda tedavi olmak için dünyanın farklı ülkelerinden hasta geliyor. Özellikle Almanya'nın başı çektiği Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada, Ortadoğu ülkelerinden sağlık turizmi kapsamında hasta kabul eden ülkemiz dünyaya şifa dağıtıyor” diye konuştu. Dr. Ergenç, Sağlık ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmaları ve desteklerinin sağlık turizmindeki ivmenin artmasında önemli bir unsur olduğunu belirtti.

İzmir'deki kliniklerinde dünyanın 29 farklı ülkesinden gelen hastaları sağlığına kavuşturduğunu belirten Dr. Ergenç, “Türkiye'de yüksek kalite ve güvenilir sağlık hizmeti veriliyor. Gerek gurbetçilerimiz gerekse yabancı hastalar bu hizmet kalitesini görüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik süreçte, 500 milyar dolarlık sağlık turizmi pastasından daha çok pay alması gerekiyor. Bu başarıyı yakalamak için hep birlikte çalışarak ülkemizi sağlık turizminde daha iyi noktalara taşımalıyız” dedi.

Türkiye'nin dinamik ve yüksek tecrübeli sağlık personeli, modern ulaşım altyapısı ve sağlam hastaneleriyle dünyanın önemli sağlık merkezlerine rakip olduğunu ifade eden Dr. Ergenç, “Tüm bu avantajların yanı sıra Türkiye'deki sağlık hizmeti yurt dışına göre daha uygun fiyatlı. Bu nedenlerden dolayı başta yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere birçok Avrupalı'nın tercihi Türkiye olmaktadır” diye konuştu. Cerrahi alandaki zor ameliyatlardan biri olarak kabul edilen ve halk arasında tüp mide ameliyatları olarak bilinen operasyonları gerçekleştiren Ergenç, günümüzde bu ameliyatların ülkemizde güvenle yapılabildiğini sözlerine ekledi.