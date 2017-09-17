Dr. İsmet Kalkan hayata veda etti

İsmet Kalkan, vefat etti.

Türkiye’nin ilk motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucuları arasında yer alan Dr. İsmet Kalkan, 56 yaşında hayata veda etti. Bir süredir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Kalkan’ın ölümü tıp, 112 Acil sistemi ve amatör telsiz dünyasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Dr. Kalkan adına pazartesi günü saat 15.00’te Narlıdere’de bulunan 112 Komuta Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek. Dr. Kalkan’ın cenazesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda defnedilecek.

Dr. İsmet Kalkan kimdir?

1961 yılında İzmir’de doğan İsmet Kalkan, Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar 112 Acil’de istasyon sorumluluğu ve yöneticilik yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce 14 Mart 2009 günü göreve başlatılan motosikletli 112 Acil Sağlık Hizmetleri sisteminin kurucularından, İzmir Tabip Odası ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği üyesi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şube Başkanı (TA3AGA) Dr. İsmet Kalkan, meslektaşı Dr. Belgin Kalkan ile evli ve bir kız evlat babasıydı.