Dr. Keskiner: “İzmir, uluslararası sağlık turizminde markalaşmalı”

Dr.Muzaffer Keskiner, İzmir'in uluslararası sağlık turizminde markalaşması için tüm paydaşların bir arada hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) tarafından düzenlenen sağlık turizmi vizyon toplantılarının İzmir durağında, İzmir Özel Can Hastanesi ve Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Muzaffer Keskiner açılış konuşmacısı olarak katıldı.

Op. Dr. Muzaffer Keskiner, devletin uluslararası sağlık turizm hedeflerini hatırlatarak, 2019 yılı için 5 milyar dolar yıllık gelir beklendiğini söyledi. Bu hedef için İzmir gibi tarih, kültür, coğrafyası ile eşsiz doğal fırsatlara ve kaliteli sağlık standartlarına sahip bir şehrin avantajlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Dr. Keskiner, İzmir hastanelerinde kaliteli klinik bakımın akademik güçle bütünleşik sunulduğunu, Türk hekimlerinin Avrupa'daki meslektaşları kadar bilgi ve beceriye sahip olduklarını vurguladı.

“İzmir hak ettiği payı alabilir”

Yabancı hastaların estetik ve plastik cerrahi kliniğine, obezite ameliyatları için genel cerrahi kliniğine ve göz kliniğine ameliyat olabilmek için geldiğini anlatan Dr.Keskiner, özellikle İrlandalı, İngiliz, Alman hastaların çoğunlukta olduğunu belirtti. Dr.Keskiner, “Hastanemizde ameliyat olan yabancı hastalar gördükleri ilgi ve hizmetten son derece memnun kalarak, ülkelerinde bizim sağlık turizm elçilerimiz oluyorlar. Her fırsatta kendi ülkelerinde bu kalitede hizmet alamadıklarını belirtiyorlar. İzmir'i, uluslararası sağlık turizmi konusunda işbirliği içinde markalaştırmalıyız. Bunu sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu sağlık sektörü, acentalar hep birlikte başarabiliriz. 2023'te yıllık 20 milyar dolar gelir ve 2 milyon hasta hedefinde, İzmir hak ettiği payı alacak potansiyele sahiptir” dedi.

Reklam ve pazarlama teşvikleri

Hastanelerinin Uluslararası Sağlık Turizmi Belgesi alan ilk hastane olduğunu hatırlatan İGEME Yönetim Kurulu Başkanı Murat Işık, bu belgeye sahip olmayan kuruluşların uluslararası sağlık turizmi yapamayacaklarının altını çizdi. Bu belgeyi almak için İzmir'deki tüm özel sektör sağlık kuruluşlarının harekete geçmesi gerektiğini anlatan Işık, reklam tanıtım pazarlama teşviklerini anlattı. Toplantıda ayrıca Medical in Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ayyıldız, İngiltere'de ofis açtıklarını, sağlık turizmini yaygınlaştırmak için hazır olduklarını belirtti. Bir sağlık teknoloji yazılımı olan MedzApp Kurucuları, Daniel Reiberg ve Philipp Butzbach'ın katıldığı toplantıda, yurt dışındaki yazılım platformlarının önemi, sağlık turizminde devlet destekleri, uluslararası sağlık turizm yetki belgesi, yurt dışından hasta getirmek, Avrupalı sigorta sistemleri ile çalışmak konuları kamu ve özel sektör temsilcileri ile paylaşıldı.