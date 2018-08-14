Dr. Necip Yemenici MÜSİAD İzmir’in toplantısına konuk oldu

Necip Yemenici’yi ağırladı. Manisa’da düzenlenen kahvaltılı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı ve sektörel sorunlar görüşüldü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu’nun ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya bu ay ise Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer, "MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de sağlık sektör kurulumuzun toplantısında bir araya geldik" dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici de, derneğin dünyada ve ülkemizde tanınan, aktif ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yemenici, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü olarak MÜSİAD ile güzel işbirlikleri içinde olacaklarını anlatarak, "Gerektiğinde ilimizin sağlık alanında olan ihtiyaçlarını istişare içinde tespit edip bakanlığımızdan taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimizin karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada sizlerin görüşlerini ve desteğini alarak da memleketimize ve halkımıza daha faydalı işler yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can ve MÜSİAD İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı sonunda, Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici’ye katılımından dolayı teşekkür ederek günü anısına hediye takdim etti.