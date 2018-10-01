Dr. Tamcı: "Felçli hastalarının tedavisinde doğru rehabilitasyon önemli"

Şebnem Tamcı, geçirilen inme sonucu felç olan hastaların rehabilitasyon süreçlerinde tedavi başarısını arttıran faktörleri açıkladı. Dr. Tamcı, bu tip hastalıkların tedavi sürecinde belirleyicinin 'doğru rehabilitasyon' olduğunu belirtti.

İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesinde çalışan Şebnem Tamcı, inme sonucu felç olan hastaların rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Tamcı, "Doğru rehabilitasyonun yanında aile ve arkadaş desteğinin olması, hastaların tedavisinde başarıya ulaşmanın sırrıdır" dedi.

Şebnem Tamcı, inmenin gerçekleşme sürecini özetleyerek, "İnme ülkemizde iskemik kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olduğu gibi hayatta kalan kişilerde de özürlülüğe neden olan önemli bir sağlık sorunudur" şeklinde konuştu.

Özürlülük durumunun kişinin ve yakın çevresinin son derece olumsuz etkilendiği, kişiyi ailesini toplumu maddi manevi yoran bir durum olduğunu söyleyen Uzman Dr. Tamcı, "Doğru rehabilitasyonun yanında aile ve arkadaş desteğinin olması, hastaların tedavisinde başarıya ulaşmanın sırrıdır" diye konuştu.

"24-48 saat içinde rehabilitasyon başlar"

Tamcı, inmenin gerçekleşme sürecini ise "Beyin damarlarında bir tıkanıklık yada kanama sonucu hasarlanan beyin hücresi görevini yapamaz hale gelir. Bu da hasarlanan beyin dokusunun görevlerine göre kollarda bacaklarda kuvvet kaybı, yürüyememe, eli kolu kullanamama, konuşamama, yutkunamama gibi sonuçlar doğurur. İnmeli hastada hayati tehlikenin atlatılması akabinde 24-48 saat içinde rehabilitasyon başlar. İkinci bir inme atağını önlemek, bası yarası, damar tıkanıklığı zatürre gibi ikincil problemlerin oluşmaması için yatak içi hareketlere başlanır. Sıvı alım-çıkışı takibi ile mesane rehabilitasyonu yapılarak hasta kateterden bağımsızlaştırılır" ifadelerini kullandı.

İnme rehabilitasyonun önemini vurgulayan Uzman Dr. Tamcı, "Akut dönemden sonra ise aktif rehabilitasyon programına geçmek üzere hasta değerlendirilir. Bu çalışmalar sırasında hastanın ve ailesinin eğitimi çok önemlidir, onlar rehabilitasyon ekibinin temel unsurlarıdır. Onların inmenin nedenleri, rehabilitasyonun aşamaları ve hastalığın gidişatı konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiği anlarda doğru karar almalarını getirir. Rehabilitasyon uzun soluklu bir çalışmadır. İnme sonrası ilk 6 ayda iyileşme çok hızlı seyreder ve bu iyileşme 2 yıla kadar devam eder. Ekip çalışması ile sabırlı , titiz bir rehabilitasyonun yanı sıra hastaya ve bakımını sağlayan yakınlarına verilecek psikolojik destek başarıyı artırır. 2 yıldan sonra iyileşme daha küçük adımlarla seyreder ve birincil hedefimiz komplikasyonların önlenmesi ve ikinci bir inmenin önlenmesi için risk faktörlerinin takibi olacaktır" dedi.