Duayen sanayici Şinasi Ertan Çeşme’de defnedildi

İzmir’in önemli isimlerinden iş adamı Şinasi Ertan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 91 yaşında yaşamını yitirmişti. Ertan için Çeşme ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çeşme Hacımemiş Ağa Camiindeki törene onlarca kişi katıldı. Ünlü iş adamı, kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sonrası Şinasi Ertan’ın eşi Özcan Ertan, kızları Ayşen Taner, Yasemin Conker ile torunu Zeynep Ertan kabul etti.

İş dünyasından önemli isimler katıldı

Törene ayrıca, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TFF eski Başkanı Mahmut Özgener, Rona Yırcalı, İlhan Kaya, eski İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, İlhan Gürel, Önder Ulukartal, Kemal-Nuri Çolakoğlu, ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel, Yılmaz Temizocak, eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan gibi isimler katıldı.

Ekonomi ve sporda bilinen bir isimdi

1926 yılında İzmir’de doğan Şinasi Ertan, ekonomi ve spora yaptığı katkılardan dolayı çok seviliyordu. İş hayatına zeytinyağı imal eden aile şirketinde başlayan Ertan, çeşitli dallarda sporla ilgilenmiş, atletizm ve basketbolda milli takıma seçilmişti. Şinasi Ertan, 85 yaşında Dünya Veteranlar Gülle Atma Şampiyonasındaki derecesiyle Türkiye’ye altın madalya kazandırmıştı. Ekonomi ve spora yaptığı katkılardan dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de, Ertan’a fahri doktora unvanı vermişti.