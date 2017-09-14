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14 Eylül 2017 09:27

Düğünde havaya açılan ateşle yaralandı

İZMİR (İHA) – İzmir’in Ödemiş ilçesinde, düğünde magandaların havaya açtığı ateş sonucu bir şahıs yaralandı.

Düğünde havaya açılan ateşle yaralandı

14 Eylül 2017 09:27


Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde bağlı Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası’nda meydana geldi. Düğün merasiminde A.K. isimli şahıs, tabancayla havaya ateş açarak Gürkan Özdemir’i bacağından yaraladı. Durumun Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesinin ardından A.K. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özdemir’in Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülüyor.




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