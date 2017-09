Dün küçük bir atölye iken, bugün 12 ülkeye ihracat yapıyor

Kişiye özel mobilya üretimi ile 1994’den bu yana sektörde öncü isimlerden biri olan By Kepi, yeni yatırımlarıyla ve genişleyen ağıyla her gün daha da büyüyor. "By Kepi" markasıyla bugün 12 farklı ülkeye ihracat yapan Kepi Grubun, yurt dışında da mağazalaşma projeleri bulunuyor. İlk yurt dışı showroomunu 2017 yılında Bakü’de hayata geçirerek üretimlerini ülke sınırları dışına taşıyan firma, 2018 planları içerisinde İran ve Arabistan’da da showroom açma planı yer alıyor.

Türkiye’deki mağaza sayısını her geçen gün artıran şirket, Türkiye’de ve Avrupa’da eşi benzeri olmayan Showroom - Gallery konseptiyle müşterilerinin karşısına çıkmak için çalışmalarına başladı. Firma, doğduğu yer olan İzmir’de hayata geçecek olan bu proje ile hem yurt içi hem yurt dışından pek çok konuğu ağırlayacak.

Hizmet ağını genişletiyor.

By Kepi mobilyanın da içinde olduğu bir aile olan Kepi Grup yalnızca mobilya sektöründe değil, hizmet ve inşaat sektöründe de gün geçtikçe büyüyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınındaki şubesi olan DoubleTree By Hilton İzmir Airport’u 2016’da hizmete açan firma, yine aynı otel içerisindeki Camia Restoran ile de hizmet sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor. Geçmişten gelen bilgi ve birikimiyle inşaat sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan Kepi Grup’un, bu sektördeki ilk projesi de yakın zamanda yine İzmir’de gerçekleştirilecek.