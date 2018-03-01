Dünya Bankası yetkililerinden “Öncü ve lider kent İzmir” övgüsü

İzmir’i “öncü-lider bir şehir” olarak tanımlayan heyet üyeleri, “Diğer belediyelerden farklı bir şekilde yeniliğe daha açıksınız. Uluslararası standartları ve bilimi, tekniği ön plana çıkaran bir yapınız var” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hazırlanması için seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankasından gelen heyeti ağırladı. Dünya Bankası yetkilileri, İzmir’in sürdürülebilir kent olma yolunda attığı adımlardan övgüyle söz etti.

Dünya Bankası Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Wei Winnie Wang, Dünya Bankası Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Murad Gürmeriç, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Yöneticisi (MIT) Nigel H. M. Wilson ve Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği Ulaştırma-İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara’dan oluşan konuk heyet, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı doğrultusunda ulaşım yeniliklerini görmek, hareketlilik alanında vizyonun geliştirilmesine destek sağlamak ve yatırım planlarının finansal etkisinin değerlendirilmesi amacıyla geldikleri İzmir’de kapsamlı bir brifing aldı.

Taşıt bağımlılığı yerine toplu taşım

Çetin Emeç Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, 2030 yılını hedefleyen İzmir Ulaşım Ana Planını hazırlarken temel evrensel ulaşım birimi ilkeleriyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Gökçe, “Sürdürülebilirliği ve miras aldığımız çevreyi koruyabilmek adına bir düzen oluşturmaya çalıştık. Geçen yaz aylarındaki panelde de Dünya Bankası heyetiyle bir araya gelmiştik. Sürdürülebilir hareketlilik anlamında karşılıklı birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var” dedi. Gökçe şöyle devam etti: “İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında Türkiye’de uzunca bir süre uygulanan yanlış politikaların tersine, dünyadaki doğruları yapmaya çalışan bir tercihle yol alıyor. Ulaşım Ana Planı’nı geliştirerek kentimizde taşıt ve birey bağımlı ulaşım seçeneği yerine toplu taşımayı odağına alan, bireysel ulaşımı sınırlayan, yaya ve bisiklet ulaşımını geliştiren temel bir plan seçimini hayata geçirerek sürdürülebilir bir ulaşım modeli oluşturmaya çalışıyoruz.”

İzmir şimdiden hazır

Toplantıda konuşan Dünya Bankası Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Wei Winnie Wang, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı hazırlamak için dünyadaki diğer tüm şehirlerde olduğu gibi destekleyici araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunlardan en önemlisinin, belediye üst yönetiminin İzmir’de olduğu gibi projeye destek vermesi olduğunu kaydeden Wang, “İzmir’in sürdürülebilir ulaşım planı çalışmaları için şimdiden hazır ve uygun olduğunu gördük. Yaptığımız teknik gezide, ulaşımda entegrasyon ve aktarma sisteminin İzmir’de çok gelişmiş olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Burada olmamızın amacı, ulaşım konusunda yaptığınız çalışmaları görmek ve bundan sonra hangi konularda size destek olabileceğimizi öğrenmek. Bu amaç doğrultusunda el ele birlikte yürüyeceğimizden çok eminim. Böyle bir ekip ile birlikte ve böyle bir şehirde beraber çalışma yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Önce bilim ve teknik

Dünya Bankası’nın uzman ekibi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği Ulaştırma-İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara, “İzmir, gözlediğimiz kadarıyla öncü-lider bir şehir. Yeniliklere açık, düşünce tarzı olarak işbirliği yapmaya meyilli, uluslararası standartları ve bilimi, tekniği ön plana çıkaran bir yapısı var. Avrupa Birliği çalışanları olarak da bu durum çok hoşumuza gidiyor” şeklinde konuştu.

Diğer belediyelerden farklı; yeniliğe açık

Massachusetts Teknoloji Yöneticisi Nigel H. M. Wilson ise şehirlerde otomatik ücret toplama ve taşıtların konumlarını belirlemeye yönelik sistemleri ve ulaşımın nasıl olduğunu görmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Ulaştırma konusunda yenilikçi akımlar ve araç paylaşım sistemleri gibi konular üzerine çalışıyoruz. İzmir’de belediyenin üzerinde çalıştığı entegrasyon projesi, otobüs hizmetiyle özel sektörün nasıl bir arada çalışabileceği, nasıl organize edilebileceği konusunda önemli bir adımdır. İzmir, diğer belediyelerden farklı bir şekilde yeniliğe daha açık. Ayrıca iyi durumda olan ulaşım sistemini daha da etkin hale getirmek amacıyla çalışmaya hazır olduğunuzu görüyorum” dedi.