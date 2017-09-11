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11 Eylül 2017 12:02

Dünya devlerinin CEO’larına eğitim veren Türk bilim adamından tavsiyeler

Amazon, Walt Disney, Starbucks gibi dünya şirketlerinin CEO’larına operasyon yönetimi üzerine seminerler gerçekleştiren Teksas Üniversitesi Yönetim Bilimleri Profesörü Özalp Özer, güven unsurunun günümüz şirketleri için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dünya devlerinin CEO’larına eğitim veren Türk bilim adamından tavsiyeler

11 Eylül 2017 12:02


Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün davetlisi olarak Yaşar Üniversitesi akademisyenlerine ‘Küresel İşletmelerde Güven ve Güvenilirlik Kurmak’ üzerine bir seminer gerçekleştiren Profesör Özer, özellikle ‘kişiler arası güven sıralamasında’ dünya sıralamasının oldukça altında yer alan Türkiye’de güven kültürünün çok daha iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini savundu.



En beğenilen profesör İzmir’de ders verdi


Akademik kariyeri boyunca Columbia Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) bilimsel çalışmalara imza atan Profesör Özalp Özer, General Motors, Hitachi GST, IBM gibi dünya devi şirketlere de danışmanlık hizmeti veriyor. Pek çok akademik ödülün yanı sıra Üst Düzey Executive MBA Programı öğrencileri yani CEO’lar tarafından ‘en beğenilen profesör’ unvanına da sahip olan Özer, İzmir’de ilk kez Yaşar Üniversitesinde şirketlerde güven ve güvenilirlik konuları üzerine eğitim verdi.



Ekonominin temeli için şart


Güven ve güvenilirliğin oluştuğu kurumlarda ekonomik refahın da beraberinde geleceğini belirten Profesör Özalp Özer, “Dünya genelinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki ister şirket ekonomileri ister ülke ekonomileri olsun ekonominin temelinde güven unsuru şart. Güveni zedeleyen olaylar ekonomiye de kötü yansır. Artık güven unsurunun, şirketler arası ilişkilerde, müşteri özelinde ve markalar üzerinde nasıl ölçülmesi gerektiğine dair mekanizmalar mevcut. Dolayısıyla bunların doğru tespiti şart. Ayrıca güveni artıracak temel taşların neler olduğunu ve bunların nasıl oluşturulabileceğini ve sağlamlaştırılabileceğini de artık biliyoruz. Güven ve güvenilirliğin oluştuğu yerlerde ekonomik refah ve işbirlikleri de beraberinde gelir. Bugün iyi bir yönetici, iyi bir lider nasıl olmalı diye sorarsanız yapması gereken en önemli unsurun ‘güven kültürünü bulundukları sistem içerisinde nasıl artırması gerektiğini bilmelidir’ derim. Güven kültürünü sağlam oturtabilen şirketlerin karlılık oranlarının da ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Örneğin teknolojiyi çok iyi kullanabilen şirketler dünya genelinde oldukça yaygın. Ancak Airbnb gibi ev kiralama ya da Uber gibi araç kiralama şirketleri müşterisine güven ortamını sağlayabildikleri için başarıya ulaşmışlardır” dedi.




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