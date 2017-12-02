Dünya Engelliler Günü Aliağa’da kutlanacak

3 Aralık tarihinin bu yıl Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kutlamalar 4 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamındaki program, Aliağa Cumhuriyet Meydanında saat 11.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir’in Atatürk Anıtına Çelenk sunumunun ardından program Engelsiz Kafe’de devam edecek. Program, zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan Engelliler Derneği Mehteran Takımının katılımcılara vereceği mini konserle son bulacak.